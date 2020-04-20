Строительство военного инфекционного центра не останавливается ни на минуту
В Сосновом Бору в Улан-Удэ продолжаются возведение многофункционального лечебного центра инфекционного типа на 60 мест. Возведение инфекционного центра началось в марте и проходит в сжатые сроки.
Строительство ведётся в три смены, при этом значительная часть работ и подвоз материалов проходят ночью.
В настоящий момент ведётся монтаж основания второго этажа, облицовочных сэндвич панелей, кладка межблочных и межкомнатных стен. Помимо этого, проводятся работы по прокладке систем водо- и теплоснабжения, канализации, а также электросетей. Задействовано порядка семи крановых установок различной грузоподъёмности.
- Для осуществления текущего контроля хода строительства, проверки качества выполняемых работ, а также поступающих материалов на стройке задействованы специалисты технического надзора военно-строительного комплекса, - сообщают в пресс-службе Восточного военного округа.
Всего на строительстве медицинского центра военного госпиталя ударными темпами работает три бригады строителей и около 20 единиц строительной техники.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе коронавирусной инфекцией заразились девять строителей военного лечебного центра. Первым больным стал мужчина, прибывший из Тюмени через Москву. Круг контактных установлен и находится под медицинским наблюдением.
В Улан-Удэ коронавирус не остановил стройку военного медцентра
Общество, Фото:
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