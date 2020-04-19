Куклы «Ульгэра» поучаствовали в челлендже с подушкой





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Halle Berry (@halleberry) 15 Апр 2020 в 8:45 PDT



В Instagram можно увидеть и фотографии жителей Бурятии, присоединившихся ко всемирного флешмобу. Но, пожалуй, самым забавным стал ролик от Бурятского театра кукол «Ульгэр». Его опубликовал заслуженный артист Бурятии Жаргал Лодоев. Видео обязательно нужно досмотреть до конца. В Instagram можно увидеть и фотографии жителей Бурятии, присоединившихся ко всемирного флешмобу. Но, пожалуй, самым забавным стал ролик от Бурятского театра кукол «Ульгэр». Его опубликовал заслуженный артист Бурятии Жаргал Лодоев. Видео обязательно нужно досмотреть до конца.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жаргал Лодоев (@lodoevzhargal) 17 Апр 2020 в 3:27 PDT



Также в #PillowChallenge участвовали и российские звёзды. В том числе нарядились в подушки телеведущая Ксения Бородина с дочкой, певица Ольга Орлова, Глюкоза и Иван Ургант сделали совместный снимок. Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в шутку пожаловалась, что набрала из-за самоизоляции лишний вес, и подушка ей уже мала. Также в необычном виде предстали олимпийские чемпионы, фигуристы Алексей Ягудин и Аделина Сотникова, телеведущая «Орла и решки» Леся Никитюк и др. Также в #PillowChallenge участвовали и российские звёзды. В том числе нарядились в подушки телеведущая Ксения Бородина с дочкой, певица Ольга Орлова, Глюкоза и Иван Ургант сделали совместный снимок. Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в шутку пожаловалась, что набрала из-за самоизоляции лишний вес, и подушка ей уже мала. Также в необычном виде предстали олимпийские чемпионы, фигуристы Алексей Ягудин и Аделина Сотникова, телеведущая «Орла и решки» Леся Никитюк и др.





Новый весёлый челлендж #PillowChallenge, поднимающий настроение во время самоизоляции, захватил пользователей Instagram. Суть проста – нужно сделать красивый наряд из одной только подушки (или одеяла для вечернего «платья»). Подушка прикрепляется к голому телу ремнём, а образ дополняется туфлями на каблуках, изысканной сумочкой, макияжем «на выход» или бокалом вина – будто вы позируете на светском мероприятии.Флешмоб запустили две Instagram-блогерши из Швеции. Его подхватили пользователи самых разных стран, скучающие на самоизоляции из-за коронавируса. В их числе и знаменитости, к примеру, обладательница «Оскара», актриса Холли Берри.