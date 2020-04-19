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В Шелехове сносят здание бывшей инфекционной больницы

Общество, 
Финансовое участие в строительстве трёх больниц в Иркутской области окажет Олег Дерипаска.

В городе Шелехов под Иркутском сносят здание бывшей инфекционной больницы. На территории больничного городка будет построен новый медицинский блок, сообщает пресс-служба администрации Шелехова.

Новый корпус должен стать поддержкой для местной больницы в лечении больных коронавирусом. В Иркутской области и в целом по стране количество инфицированных продолжает расти. Есть вероятность, что местные учреждения здравоохранения могут не справиться с наплывом пациентов. Финансовое участие в строительстве трёх больниц в Иркутской области собирается оказать Олег Дерипаска. Участки были определены в Братске, Тайшете и Шелехове.

- Мы предложили земельный участок площадью три гектара на территории 3 микрорайона, в отдалении от жилых домов. На нём можно предусмотреть гаражи, парковочные места и лесопарковую зону. Но по мнению медиков, инфекционный блок должен располагаться рядом с основным корпусом больницы, — говорит мэр Шелеховского района Максим Модин. – Поэтому целесообразно снести старое здание инфекционки и на этом месте построить новое современное отделение, которое после пандемии будет активно использоваться. Есть некоторые проблемные моменты с собственником земельного участка, сейчас они решаются.

Также рассматривался вариант размещения медицинского блока в 10 квартале города, на месте снесённых домов. Однако там запланировано возведение школы. Активный протест выразили и общественники.

К концу недели было принято окончательное решение: строительство начнётся на территории больничного городка. Снос старого здания начнётся уже в ближайшее время. Возвести здание и закупить оборудование должны в рекордно короткие сроки. На конец июля запланирована сдача объекта в эксплуатацию.

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