В Улан-Удэ ограждения моют огромными щётками

Бордюры моют с наступлением положительных температур



Промывка ограждений - один из видов работ, которые выполняет комбинат по благоустройству Улан-удэ. В работе используется навесное щёточное оборудование, предназначенное для мытья дорожных ограждений барьерного типа.



- Щётка устанавливается на передний универсальный бампер автомобиля. Подъём, опускание и вращение щётки производится гидроприводом дистанционно из кабины водителя. Предусмотрена система орошения, - пояснили в комитете городского хозяйства.



Очищать бордюры начинают с потеплением.



12 апреля промывку ограждений произвели на улицах: Боевая, Мокрова, на пр. Строителей и Богатырском мосту.

