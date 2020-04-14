Бордюры моют с наступлением положительных температур
Промывка ограждений - один из видов работ, которые выполняет комбинат по благоустройству Улан-удэ. В работе используется навесное щёточное оборудование, предназначенное для мытья дорожных ограждений барьерного типа.
- Щётка устанавливается на передний универсальный бампер автомобиля. Подъём, опускание и вращение щётки производится гидроприводом дистанционно из кабины водителя. Предусмотрена система орошения, - пояснили в комитете городского хозяйства.
Очищать бордюры начинают с потеплением.
12 апреля промывку ограждений произвели на улицах: Боевая, Мокрова, на пр. Строителей и Богатырском мосту.
В Улан-Удэ ограждения моют огромными щётками
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