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В Улан-Удэ ограждения моют огромными щётками

Общество, 
Бордюры моют с наступлением положительных температур

Промывка ограждений - один из видов работ, которые выполняет комбинат по благоустройству Улан-удэ. В работе используется навесное щёточное оборудование, предназначенное для мытья дорожных ограждений барьерного типа.

- Щётка устанавливается на передний универсальный бампер автомобиля. Подъём, опускание и вращение щётки производится гидроприводом дистанционно из кабины водителя. Предусмотрена система орошения, - пояснили в комитете городского хозяйства.

Очищать бордюры начинают с потеплением.

12 апреля промывку ограждений произвели на улицах: Боевая, Мокрова, на пр. Строителей и Богатырском мосту.
благоустройство уборка
 
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