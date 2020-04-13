Выдавать продуктовые наборы будут строго по графику
12 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков посетили городской комбинат школьного питания, где в эти дни работники комбината фасуют и упаковывают продуктовые наборы для льготных категорий школьников города.
Продуктовые наборы предназначены учащимся, которые питались льготно в школах до перехода на дистанционное обучение. Это дети из малоимущих семей и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
- Ежедневный объём выпускаемой продукции у местных товаропроизводителей составляет около 3 000 единиц за один день при потребности 13 889. Поэтому формирование продуктового набора происходит по мере поступления продукции, - уточнили в пресс-службе мэрии.
Процесс подготовки продуктовых наборов происходит в несколько этапов: закуп продукции; контроль качества продуктов; фасовка и сбор наборов, доставка в школы, раздача в школах строго по графику. В процессе задействованы 240 сотрудников комбината школьного питания. Выдача сухих пайков начнётся 16 апреля и продлится до 30 апреля.
Как сообщал «Байкал-Daily», на сухпайки для школьников выделили 49 миллионов. В состав набора вошли макароны, рис, гречка, мука, тушёнка, сервелат, молоко, шоколад «Алёнка» и прочее.
В Улан-Удэ началась фасовка сухпайков для школьников
Общество, Фото:
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