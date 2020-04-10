Бурятия потратит на сухпайки для школьников 49 миллионов

Продуктовые наборы получат 46 тысяч детей-льготников
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение о выделении из республиканского и местных бюджетов 49 миллионов рублей на продуктовые наборы для льготной категории школьников.
46 тысяч детей получат сухпайки со следующей недели.
- Мы отрабатываем с министерством образования вопрос, как мы будем раздавать. Там, где школа в шаговой доступности, наборы будут забирать родители. Там, где нет такой возможности, администрация школы сама будет доставлять наборы по адресам, - рассказал зампред правительства по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов.
Как сообщал «Байкал-Daily», выдача сухпайков начнётся с 16 апреля. В соцсетях родители уже успели оценить содержимое продуктовых наборов и сравнить с московскими
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Продуктовые наборы получат 46 тысяч детей-льготников
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