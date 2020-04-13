Бурятский «БурМоДэнс» добрался до Нью-Йорка

Реакция жителей Бурятии на танец разделилась – некоторые поддержали позитивных девушек, а другие призвали уроженок республики сидеть дома.«Круто!», «Вот здесь красиво девочки станцевали», «Молодцы», «Что за пляски в такое время? Танцуйте дома, а не на камеру», «Земляки, сидите дома! Вы чего???», «Берегите себя! Оставайтесь дома!», - прокомментировали пользователи Инстаграм.Отметим, сейчас наиболее сложная ситуация в мире с коронавирусом складывается в США. Во всех американских штатах действует режим чрезвычайной ситуации. По данным на 13 апреля в Америке зарегистрировано 561103 случаев заражения коронавирусом, умерло 22 106 человек, выздоровело 41 730 человек.