Бурятский «БурМоДэнс» добрался до Нью-Йорка

Три девушки исполнили бурятский танец на полупустой улице крупнейшего американского города
Уроженцы Бурятии, проживающие сейчас в Нью-Йорке, присоединились к модному бурятскому челленджу и станцевали «БурМоДэнс» на опустевшей улице крупнейшего американского города. Три девушки в масках немного по-своему исполнили движения вирусного челленджа, запущенного балетмейстером театра «Байкал» Арсаланом Сандановым
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Реакция жителей Бурятии на танец разделилась – некоторые поддержали позитивных девушек, а другие призвали уроженок республики сидеть дома.
«Круто!», «Вот здесь красиво девочки станцевали», «Молодцы», «Что за пляски в такое время? Танцуйте дома, а не на камеру», «Земляки, сидите дома! Вы чего???», «Берегите себя! Оставайтесь дома!», - прокомментировали пользователи Инстаграм.
Отметим, сейчас наиболее сложная ситуация в мире с коронавирусом складывается в США. Во всех американских штатах действует режим чрезвычайной ситуации. По данным на 13 апреля в Америке зарегистрировано 561103 случаев заражения коронавирусом, умерло 22 106 человек, выздоровело 41 730 человек.
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