Национальная библиотека Бурятии запустила проект «BookStory. Читаем наших»

В дальнейшем проект будет пополняться произведениями местных авторов. На примете уже несколько интересных историй, которые ждут своего часа.





Национальная библиотека Бурятии запустила новый проект «BookStory. Читаем наших». Ежедневно в историях Instagram на своей странице Национальная библиотека публикует повесть «Ритка» улан-удэнской писательницы Раисы Белоглазовой.Идея выкладывать книжные тексты в историях принадлежит Нью-Йоркской публичной библиотеке. В 2018 году американские библиотекари запустили проект по книге Льиса Кэролла «Алиса в стране чудес», а сегодня в инстаграм-профиле Нью-Йоркской библиотеки доступны «Рождественская песнь в прозе» Чарльза Диккенса, «Превращение» Франца Кафки, «Ворон» Эдгара Аллана По и «Жёлтые обои» Шарлотты Перкинс Гилман.- Задача Национальной библиотеки – познакомить читателей с писателями Бурятии, способствовать развитию бурятской литературы и поэзии. Неслучайно первой публикуемой книгой стала «Ритка» – эту повесть любит не одно поколение читателей. История о жизни улан-удэнской девушки не теряет актуальности и для старших школьников, - сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.Иллюстрации для публикации Национальной библиотеки создала художница Эржена Art. Вся повесть доступна в разделе «Актуальное».Читать книги в Instagram так же удобно, как и электронные. Для удобства читателей в правый нижний угол добавлена небольшая иллюстрация в виде часов. Зажав её, пользователь сможет оставаться на странице так долго, как ему потребуется. Картинка не перекрывает текст.