Пути на проспекте 50-летия Октября ремонтировали почти полвека назад
28 марта в Улан-Удэ должен был начаться капитальный ремонт трамвайных путей по проспекту 50-летия Октября. Капитальный ремонт тут был последний раз 45 лет назад.
- Подрядной организацией ООО «СМП-398» проведён весь комплекс подготовительных работ: приобретены материалы, собраны рельсо-шпальные решетки, - сообщили в МУП «Управление трамвая».
Однако в связи распространением коронавируса капитальный ремонт трамвайных путей переносится.
Как сообщал «Байкал-Daily», со вчерашнего дня до 5 апреля в Бурятии введён режим полной самоизоляции. Людям запрещено выходить из дома. Исключения только для работников предприятий, которых не затрагивает указ о нерабочих дней, а также походы в ближайший магазин, аптеку. Разрешено выносить мусор и гулять с собакой на расстоянии 100 метров от дома.
В Улан-Удэ из-за коронавируса отложили ремонт трамвайных путей
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