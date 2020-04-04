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Пожароопасный сезон открыт в 11 лесничествах Бурятии

Пожароопасный сезон открыт в 11 лесничествах Бурятии
Общество, 
Лесники призывают жителей оставаться дома

В Бурятии стартовал пожароопасный сезон. Сегодня он открыт уже в 11 лесничествах Бурятии: Бичурском, Верхне-Талецком, Заиграевском, Закаменском, Заудинском, Иволгинском, Кижингинском, Кяхтинском, Прибайкальском, Хандагатайском и Хоринском.

С понедельника особый противопожарный режим будет введён на территории республики - за исключением северных районов. С начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано уже 7 лесных пожаров на общей площади около 148 га. Несмотря на действующие ограничительные меры, объявленные в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, и призывы ко всем жителям оставаться дома, все лесные пожары возникли по вине людей.

Зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской обратился к жителям республики о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности:

- Сейчас уже установилась тёплая погода, прошу соблюдать меры противопожарной безопасности не только в лесах, на всех категориях: и на территории садоводческих товариществ, и в жилых домах, и на приусадебных участках. Не сжигать сухую траву, не сжигать мусор, потому что при сильном порывистом ветре может быть беда. С введением особого противопожарного режима будут введены штрафные санкции. В прошлом году было наложено штрафных санкций на сумму более 7 млн рублей, - рассказал Петр Мордовской

О лесных пожарах необходимо сообщать на «горячую» линию лесной охраны - 8 (3012) 20-44-44, сообщили в пресс-службе правительства республики. 
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