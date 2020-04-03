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В Бурятии выплаты до сентября будут давать без справок и документов

В Бурятии выплаты до сентября будут давать без справок и документов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Не надо никуда ходить», рекомендовала министр социальной защиты населения

Сегодня министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова рассказала о продлении соцвыплат, работе волонтёров и «горячих линий» на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

- Все выплаты по линии социальной защиты будут осуществляться в автоматическом режиме. Есть поручение президента, правительства и штаба – выплаты, которые установлены с 30 марта по 30 сентября будут пролонгироваться и осуществляться в автоматическом режиме, не надо никуда ходить, - рассказала Татьяна Быкова.

По её словам, механизм по выплатам на детей от 3 до 7 лет отлажен, все нормативно-правовые документы есть – выплаты также будут производиться автоматически для порядка 41 тысячи семей в Бурятии. Тем, у кого появиться право на выплаты во время режима изоляции Татьяна Быкова советует не волноваться, потому что это право будет действовать в течение 6 месяцев, «Все вопросы решаемы», сказа она.

Министр рассказала, что меру по выплате 5 тысяч рублей семьям с правом на маткапитал осуществляет пенсионный фонд.

Татьяна Быкова рассказала, что министерство работает в усечённом варианте - сотрудники с детьми работают на дому, а те, кто занимается выплатами, работают на местах. Также министр поблагодарила волонтёров.

Куда звонить:

«Горячая линия» пенсионного фонда (консультация по выплатам 5 тысяч) – 29-14-14
Единый социальный телефон – 46-24-34
Колл-центр по доставке продуктов пожилым в Улан-Удэ – 8(950)384-11-50
Колл-центр минсоцзащиты 573-900, 571-900
Колл-центр «Наши дети» - 8(800)350-57-16
выплаты коронавирус
 
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