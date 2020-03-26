Ожидается поставка 100 тысяч масок
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Бурятию поступили медицинские маски в количестве 10 тысяч штук. Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что маски уже раскупили.
- 4 тысячи масок ушли юридическим лицам и медицинским организациям, остальные 6 тысяч продали за полдня, - рассказала министр здравоохранения.
Также она объяснила причину высокой цены на маски.
- Закупочная цена маски – 30-33 рубля, есть дешевле, но они не имеют сертификации и не являются медицинскими изделиями. А аптечные учреждения имеют право продавать только сертифицированный продукт, - рассказала Евгения Лудупова.
Министр сообщила, что сегодня минпромторг России принял решение выделить Бурятии 100 тысяч медицинских масок из экстренного закупа. Она уточнила, что цена будет примерно такая же. Пока неизвестно, когда точно маски поступят в республику, минимум – через неделю.
- Повторяю, выбор у всех есть, тем, кто не контактирует с большим количеством людей – зачем маска? Руки мойте, кушайте хорошо. Тем, кто общается – дешевле сшить маску или купить многоразовую, - рассказала Евгения Лудупова.
В Бурятии все медицинские маски раскупили за полдня
Общество, Фото:
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