Улицы Улан-Удэ моют убивающим коронавирус средством





Для обработки общественных территорий сотрудники подведомственных учреждений комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ используют специальное дезинфицирующее средство – 0,5 % гипохлорид натрия.- Коронавирус относится к вирусам с низкой устойчивостью к дезинфицирующим средствам, поэтому вещество в такой консистенции эффективно в отношении вируса, пояснили в кправлении Роспотребнадзора Бурятии. Применение препарата и перечень мест обработки определены в соответствии с рекомендациями ведомства. По расчётам комитета городского хозяйства на обработку общественных территорий расходуется до пяти с половиной тонн раствора в день, - сообщили в мэрии Улан-Удэ.По данным НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, профилактическую дезинфекцию начинают немедленно при возникновении угрозы заболевания. Основная цель – предупреждение распространения инфекции в учреждениях, местах общего пользования, где это заболевание отсутствует, но имеется угроза его заноса извне.Профилактическая обработка мест общего пользования, где высока вероятность заражения через контакт, является одной из действенных мер в борьбе с инфекцией.