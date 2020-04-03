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Улицы Улан-Удэ моют убивающим коронавирус средством

Улицы Улан-Удэ моют убивающим коронавирус средством
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ тратят пять тонн дезраствора в день

Для обработки общественных территорий сотрудники подведомственных учреждений комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ используют специальное дезинфицирующее средство – 0,5 % гипохлорид натрия.

- Коронавирус относится к вирусам с низкой устойчивостью к дезинфицирующим средствам, поэтому вещество в такой консистенции эффективно в отношении вируса, пояснили в кправлении Роспотребнадзора Бурятии. Применение препарата и перечень мест обработки определены в соответствии с рекомендациями ведомства. По расчётам комитета городского хозяйства на обработку общественных территорий расходуется до пяти с половиной тонн раствора в день, - сообщили в мэрии Улан-Удэ.

По данным НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, профилактическую дезинфекцию начинают немедленно при возникновении угрозы заболевания. Основная цель – предупреждение распространения инфекции в учреждениях, местах общего пользования, где это заболевание отсутствует, но имеется угроза его заноса извне.

Профилактическая обработка мест общего пользования, где высока вероятность заражения через контакт, является одной из действенных мер в борьбе с инфекцией.

Как сообщал «Байкал-Daily», дезинфекция улиц города началась в начале недели. Недавно продезинфицировали переход на Элеваторе, вокзал и другие общественные места. 

коронавирус дезинфекция
 
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