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Главврач «инфекционки» в Улан-Удэ: «Сотрудники воспряли духом»

Главврач «инфекционки» в Улан-Удэ: «Сотрудники воспряли духом»
Общество, 
Татьяна Сымбелова поблагодарила неравнодушных людей за поддержку медиков

Как сообщал «Байкал-Daily», работники республиканской инфекционной больницы, лечащие больных коронавирусом, «поселились» в медучреждении. Оттуда они выйдут только спустя две недели после выписки последнего больного.

С целью недопущения внутрибольничного заболевания у сотрудников «инфекционки» будут еженедельно брать анализы на коронавирус.

- Мы будем обследовать медицинских работников, тех, кто непосредственно находится в зоне риска, в очаге. Для того чтобы контролировать, не дай бог, внутрибольничное заражение, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Также обследованию подлежат работники лаборатории.

Отдельно главный врач инфекционной больницы Татьяна Сымбелова поблагодарила жителей Бурятии за неравнодушие. Как сообщал «Байкал-Daily», после известия о том, что медики остались «жить» в больнице, улан-удэнцы решили их поддержать в нелёгкую минуту и одаривали фруктами, продуктами, постельным бельём, а также подарили биотуалеты, поскольку в цокольном этаже нет санузла.

После таких подарков сотрудники больницы воспряли духом, призналась главврач больницы.

- Изоляция была сделана для 116 медицинских работников: 20 врачей , 57 медсестёр, 39 сотрудников из числа младшего медицинского персонала. С 27 марта они ушли на полую изоляцию. Контакты с ними идут только по телефону или через интернет. Первые сутки была некоторая нервозность, суета, размещение и так далее, но так как работа на первом месте, вся это сейчас ситуация разрешилась. Люди начали спокойно и в рабочем порядке выходить на смену, которая длятся от 6 до 8 часов, после этого отдыхают, - доложила главврач больницы.

Поскольку смены заканчиваются в разное время, практически круглосуточно работает столовая, чтобы люди могли поесть после поздно работы или перед началом ранней смены.

Также Татьяна Сымбелова отдельно отметила поддержку людей. Жители республики пишут в Интернете о том, что врачи «инфекционки» настоящие герои.

Медик призналась, что к коронавирусу врачи готовились два месяца: с конца января, когда получили первые сообщения о том, что в Китае тяжёлая эпидситуация, связанная с новым инфекционным заболеванием.

- Я хочу сказать, что коллектив сейчас настроен хорошо, по-боевому, люди выходят на дежурства и полностью выполняют свою работу, даже в таких тяжелейших условиях, - заключила Татьяна Сымбелова.

Также она отметила, что в сравнении с вирусом, с которым мир столкнулся в 2009 году, новая инфекция протекает тяжелее. Главврач призвала жителей республики соблюдать введённый режим самоизоляции.  
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