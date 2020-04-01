В соцсетях будут публиковаться фамилии сотрудников, призванных в Красную Армию
Сегодня в официальных аккаунтах «Полиции Бурятии» в социальных сетях стартовала акция «Вспомним всех поименно!».
- Каждый день будут публиковаться фамилии сотрудников, призванных из НКВД БМ АССР в Рабоче-крестьянскую Красную Армию, а также имена наших коллег, пришедших на службу в органы внутренних дел республики после возвращения с фронта, - сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Также участники акции, сотрудники подразделений и территориальных органов МВД Бурятии, напомнят о значимых моментах истории Великой Отечественной войны - из сводки СовИнформБюро с 1 апреля по 9 мая 1945 года.
Всего будут опубликованы 1004 фамилии воинов и 50 уникальных фотографий.
В МВД Бурятии стартовала акция «Вспомним всех поимённо!»
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