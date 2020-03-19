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В Бурятии в театрах и кинотеатрах люди будут рассаживаться в шахматном порядке

В Бурятии в театрах и кинотеатрах люди будут рассаживаться в шахматном порядке
Общество,  Фото:pixabay.com
Предпринимателям рекомендуют запретить банкеты в кафе и ресторанах 

Сегодня в Улан-Удэ состоялось заседание республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. После совещания с журналистами пообщались министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова и руководитель управления Роспотребнадзора по республике Сергей Ханхареев.

- Мы рекомендуем всем юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в частности по банкетам - запретить банкеты в кафе и ресторанах, кроме того, приостановить работу детских игровых площадок при торговых центрах. Также театры и кинотеатры будут работать с ограниченным количеством посетителей – они будут размещаться в шахматном порядке, - рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев.

По его словам, в школах объявлены каникулы, после 12 апреля принимать решение о продлении будут, исходя из ситуации. Вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение и усилить дезинфекционный режим. Также нужно усилить контроль по выявлению больных в общежитиях.

- Было принято решение отменить все зарубежные командировки. Я настоятельно рекомендую воздержаться от всех зарубежных командировок, кроме этого, воздержаться от поездок в регионы, где зарегистрирована новая коронавирусная инфекция, - отметил Сергей Ханхареев.

Он добавил, что все граждане, вернувшиеся из зарубежных стран, взяты на учёт и находятся под медицинским наблюдением. У людей взяты мазки, и проведены лабораторные исследования. Результат у всех отрицательный.

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что в республиканской инфекционной больнице сейчас находятся 14 человек, прибывшие из неблагополучных стран и имеющие респираторные симптомы. В обсерваторе на базе госпиталя ветеранов находятся 9 человек. В целом под наблюдением находится 192 человека.

- С сегодняшнего дня открыт отдельный стационар для лечения больных пневмонией. Все взрослые будут лечиться в отдельном стационаре, где развернуто 60 коек и 6 коек реанимации. Дополнительное медоборудование - все 17 аппаратов ИВЛ, которые поставили в рамках строительства онкологического диспансера – сейчас распределили и «взяли» для лечения больных. Получилось очень хорошо, что аппараты были на месте, - рассказала Евгения Лудупова.

Кроме того, дополнительно открыта лаборатория для проведения тестирования, скоро в республику отправят 500 тестов для обследования лиц, прибывших из-за рубежа.

- Также мы отменили профилактические осмотры детей и взрослых в поликлиниках Улан-Удэ. Сегодня поликлиники работают в режиме обслуживания экстренных пациентов, всем медицинским учреждениям рекомендовано организовывать медицинскую помощь на дому. Мы привлекли 50 студентов-ординаторов, они будут помогать оказывать медпомощь на дому, так же, как и волонтёры-медики, - поведала министр здравоохранения Бурятии.

Она добавила, что в круглосуточном режиме работает «горячая» линия, накануне поступило 134 звонка, самый актуальный вопрос – это использование масок. 

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ ввели запрет на проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. Под ограничение попали городские мероприятия с количеством участников свыше 750 человек, районные - с числом участников свыше 250.



коронавирус совещание
 
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