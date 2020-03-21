Мужчина работает вальщиком
В Мухоршибирском районе Бурятии сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции в Хонхолойском участковом лесничестве, в 15 км. от села Хонхолой, задержали 30-летнего жителя Забайкальского края.
Мужчина осуществлял рубку неклеймёных деревьев. Забайкалец незаконно вырубил сосны и лиственницы объёмом более 17 кубометров. Ущерб составил около 350 тысяч рублей.
Подозреваемый работает вальщиком, ранее судим за аналогичное преступление.
С места происшествия изъята бензопила.
За незаконную рубку леса возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Забайкалец вырубил в Бурятии деревьев на 350 тысяч рублей
Общество, Фото:
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