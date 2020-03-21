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Забайкалец вырубил в Бурятии деревьев на 350 тысяч рублей

Забайкалец вырубил в Бурятии деревьев на 350 тысяч рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина работает вальщиком

В Мухоршибирском районе Бурятии сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции в Хонхолойском участковом лесничестве, в 15 км. от села Хонхолой, задержали 30-летнего жителя Забайкальского края.

Мужчина осуществлял рубку неклеймёных деревьев. Забайкалец незаконно вырубил сосны и лиственницы объёмом более 17 кубометров. Ущерб составил около 350 тысяч рублей.

Подозреваемый работает вальщиком, ранее судим за аналогичное преступление.

С места происшествия изъята бензопила.

За незаконную рубку леса возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

черные лесорубы Забайкальский край
 
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