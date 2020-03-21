Забайкалец вырубил в Бурятии деревьев на 350 тысяч рублей

Мужчина работает вальщиком



В Мухоршибирском районе Бурятии сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции в Хонхолойском участковом лесничестве, в 15 км. от села Хонхолой, задержали 30-летнего жителя Забайкальского края.



Мужчина осуществлял рубку неклеймёных деревьев. Забайкалец незаконно вырубил сосны и лиственницы объёмом более 17 кубометров. Ущерб составил около 350 тысяч рублей.



Подозреваемый работает вальщиком, ранее судим за аналогичное преступление.



С места происшествия изъята бензопила.



За незаконную рубку леса возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



