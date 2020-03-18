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В Улан-Удэ завершается конкурс «Учитель города 2020»

В Улан-Удэ завершается конкурс «Учитель города 2020»
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ
Итоги профессионального конкурса объявят 19 марта

В столице Бурятии подходит к концу традиционный профессиональный конкурс «Учитель города Улан - Удэ – 2020». Конкурсные мероприятия позволяют участникам на всех этапах проявить качества и компетенции современного учителя, претендующего на почётное звание лучшего по профессии в этом году.

В этом году всего 15 участников, делегированных от школ №№ 8, 12, 18, 20, 26, 27, 31, 35, 44, 48, 49, 52, 54, 56, 59 представить инновационно-методический опыт образовательного учреждения и личный профессионализм.

На базе СОШ № 47 уже прошёл этап «Учитель-профессионал», который, как всегда, проводился в незнакомом классе. Основные требования к этому этапу – на предметном материале организовать событийное мероприятие, в основу которого ложатся межпредметное содержание, формирование метапредметных компетенций, универсальных способов деятельности.

На второй тур перешли 8 конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов. Ими стали учителя школ №№ 35, 56, 59, 44, 27, 18, 49, 26. Именно они 16 марта представляли на мастер-классах свои самые отработанные технологии и креативные идеи воспитания и обучения, доказывали эффективность методов и инновационность подходов.

17 марта конкурсанты выступили проектировщиками моделей подростковой школы. Это был их выбор: или моделирование школы для подростков, как самого актуального в системе реализации ФГОС, или ответить на вызов сегодняшнего дня – как продолжить образовательный процесс в условиях, например, пандемии.

На завершающий этап, 18 марта, были допущены 5 участников. Они боролись в туре спикеров «Публичная лекция», где конкурсанты должны были доказать значимость предъявленного текста и проявить ораторское искусство. Также состоялся «Разговор с председателем комитета», который позволит определить победителей.

Церемония подведения итогов конкурса пройдёт 19 марта в городском дворце детского (юношеского) творчества. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.
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