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Бурятский фильм вошёл в число самых ожидаемых работ дебютантов кино

Бурятский фильм вошёл в число самых ожидаемых работ дебютантов кино
Общество, 
«Здесь никого нет?» - проект режиссёра Ая-Ганги Улзытуевой и теннисистки Дари Сахановой

Tvkinoradio.ru - ведущий российский информационно-технический портал для специалистов кино, радио и телевидения - определил 18 проектов молодых режиссёров кино, за которыми стоит следить в этом году, ожидать выхода на экраны их короткометражек. Отмечается, что во Всероссийском питчинге дебютантов участвуют десятки начинающих кинематографистов.

В питчинге - презентации кинопроектов с целью привлечения партнёров и инвесторов, испытывают свою удачу и побеждают проекты разных жанров, коммерческие и авторские истории. При отборе организаторы учитывают несколько важных моментов: внятность истории, её потенциал и оригинальность сюжета. В числе дополнительных бонусов - знание авторами основ маркетинга, продвижения проекта, умение привлечь целевую аудиторию.

- Благодаря нашему питчингу, поддержке Фонда президентских грантов и региональных властей, появились и в ближайшее время появятся ряд интересных, самобытных проектов, многие из которых будут лицом кинематографа в своих регионах. Уверен, что среди них окажутся фильмы, которые станут заметными на федеральном, а, возможно, и на международном уровне. И, конечно, главное — вокруг питчинга дебютантов формируется сообщество из талантливых авторов из разных киношкол и регионов, их поддерживают наши эксперты и партнеры. Для нас самое важное — развитие наших участников и их проектов, - говорит Дмитрий Якунин, руководитель проекта «Всероссийский питчинг дебютантов».

По итогам питчингов, проведённых при поддержке Союза кинематографистов России и региональных правительств, эксперты выделили 18 кинопроектов молодых режиссёров. Проекты должны привлечь внимание отечественного сообщества кинематографистов и по мере выхода на экраны могут претендовать на участие во всероссийских и международных фестивалях в номинациях короткометражных фильмов.

В число перспективных работ вошёл игровой короткометражный фильм бурятского режиссёра Ая-Ганги Улзытуевой, выпускницы мастерской мэтров российского кино Владимира Хотиненко, Павла Финна и Владимира Фенченко на Высших режиссерских курсах при ВГИК, «Здесь никого нет?». Кинопроект Ая-Ганги Улзытуевой летом прошлого года стал победителем питчинга в Улан-Удэ и был удостоен денежного приза министерства культуры Бурятии в размере 300 тысяч рублей. Съёмки фильма прошли в Бурятии, и состоятся сейчас в Москве. По замыслу режиссёра, это история об обретении человеком утраченной гармонии бытия, которая будет близка и понятна каждому, независимо от этнической принадлежности.

Недавно генеральным продюсером кинопроекта Ая-Ганги Улзытуевой стала юная бурятская теннисистка Дари Саханова, которая намерена вложить в завершение производства фильма собственные и привлечённые финансовые средства.

- Я очень рада, что творчество Ая-Ганги вызывает интерес специалистов. Скоро начинается московский этап съёмок проекта. Он требует концентрации и организации. Я верю, что у нашей с Ая-Гангой команды всё получится, - сказала «Байкал-Daily» Дари Саханова.

Дари Саханова на сегодня находится в Барселоне, где проходит обучение в знаменитой теннисной академии Луиса и Серхио Бругера.

В свою очередь, режиссёр Ая-Ганга Улзытуева оставила такую запись на своих страницах в социальных сетях: «Неожиданно и приятно: Tvkinoradio - один из главных отечественных порталов о кино - опубликовал подборку проектов молодых режиссёров, в которую включили нас».

Как сообщал «Байкал-Daily», известная бурятская теннисистка, лицо японского бренда ASICS, Дари Саханова инвестирует в короткометражный художественный фильм «Здесь никого нет?». Режиссёром картины стала Ая-Ганга Улзытуева. Основное действие разворачивается в отдаленном районе Бурятии. Эта часть съёмок позади. В данный момент съёмочная группа готовится к съёмкам в Москве.
Деньги на съёмки изыскивались в разных источниках. Финансировали съёмки родственники, друзья. Помогла победа на питчинге кинопроектов в Бурятии, а также фонд Даши Намдакова. Большой вклад предоставлением оборудования внёс режиссёр Баир Дышенов.

По словам режиссёра картины, Дари понравился тизер и идея фильма, и она решила вложить собственные средства в завершение московской части съёмок, а также приложить усилия для привлечения финансирования в постпродакшн и участие проекта в престижных российских и международных фестивалях.



кинофильм
 
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