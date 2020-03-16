В Улан-Удэ тренер убил бывшую сожительницу

Мужчина работал тренером в известном спортивном клубе
Вечером 9 марта в микрорайоне Энергетик в Улан-Удэ был обнаружен труп 33-летней женщины.
Подозреваемым оказался бывший гражданский муж погибшей. Они ранее сожительствовали, но уже около полугода не жили вместе. В тот злополучный вечер улан-удэнец пришёл поговорить с женщиной, однако во время беседы между ними вспыхнула ссора.
Мужчина в ходе перепалки задушил женщину, после чего перетащил её тело в ванну, наполненную водой. За всем происходящем наблюдала несовершеннолетняя дочь убитой.
Житель Улан-Удэ был объявлен в розыск, и через пять дней он был задержан.
- Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Подозреваемому уже предъявлено обвинение. Он заключён под стражу, - рассказал «Байкал-Daily» старший следователь СО по Октябрьскому району Улан-Удэ СУ СК России по Бурятии Аюрзан Будаев.
Известно, что 38-летний подозреваемый работал тренером в известном спортивном клубе.
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