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В Улан-Удэ тренер убил бывшую сожительницу

В Улан-Удэ тренер убил бывшую сожительницу
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина работал тренером в известном спортивном клубе

Вечером 9 марта в микрорайоне Энергетик в Улан-Удэ был обнаружен труп 33-летней женщины. 

Подозреваемым оказался бывший гражданский муж погибшей. Они ранее сожительствовали, но уже около полугода не жили вместе. В тот злополучный вечер улан-удэнец пришёл поговорить с женщиной, однако во время беседы между ними вспыхнула ссора. 
 
Мужчина в ходе перепалки задушил женщину, после чего перетащил её тело в ванну, наполненную водой. За всем происходящем наблюдала несовершеннолетняя дочь убитой. 

Житель Улан-Удэ был объявлен в розыск, и через пять дней он был задержан. 

- Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Подозреваемому уже предъявлено обвинение. Он заключён под стражу, - рассказал «Байкал-Daily» старший следователь СО по Октябрьскому району Улан-Удэ СУ СК России по Бурятии Аюрзан Будаев.

Известно, что 38-летний подозреваемый работал тренером в известном спортивном клубе.  
убийство
 
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