В Улан-Удэ тренер убил бывшую сожительницу



Подозреваемым оказался бывший гражданский муж погибшей. Они ранее сожительствовали, но уже около полугода не жили вместе. В тот злополучный вечер улан-удэнец пришёл поговорить с женщиной, однако во время беседы между ними вспыхнула ссора.



Мужчина в ходе перепалки задушил женщину, после чего перетащил её тело в ванну, наполненную водой. За всем происходящем наблюдала несовершеннолетняя дочь убитой.



Житель Улан-Удэ был объявлен в розыск, и через пять дней он был задержан.



- Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Подозреваемому уже предъявлено обвинение. Он заключён под стражу, - рассказал «Байкал-Daily» старший следователь СО по Октябрьскому району Улан-Удэ СУ СК России по Бурятии Аюрзан Будаев.



Известно, что 38-летний подозреваемый работал тренером в известном спортивном клубе.



Вечером 9 марта в микрорайоне Энергетик в Улан-Удэ был обнаружен труп 33-летней женщины.