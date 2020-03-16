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В Иркутской области задержали мужчину, убившего девочку в 2004 году

В Иркутской области задержали мужчину, убившего девочку в 2004 году
Общество,  Фото:pixabay.com
Пьяный мужчина убил и закопал её в лесу

Следователи СК России по Иркутской области продолжают расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения ребёнка в 2004 году. В рамках расследования 41-летнему жителю Слюдянского района предъявлено обвинение в убийстве.

24 июня 2004 года 4-летняя девочка пропала с территории базы отдыха «Утулик» в Слюдянском районе Иркутской области.

Правоохранителям удалось установить местонахождение ключевых свидетелей уголовного дела, после допроса которых была установлена причастность жителя Слюдянского района к исчезновению девочки.

Позже мужчина был задержан. На допросе он пояснил, что в тот день он выпил вместе со знакомыми в посёлке Утулик. Затем пьяным он сел за руль автомобиля. Мужчина предложил товарищам проехать в район базы отдыха «Утулик», где по пути им встретилась потерявшаяся девочка.

Он посадил ребёнка в салон и все находившиеся в автомобиле доехали до леса, расположенного в районе базы отдыха. Пока его знакомые распивали алкоголь, мужчина увёл девочку в лес, где убил её, закопал тело и скрылся с места преступления.

- Причастность обвиняемого к совершению преступления в отношении ребёнка подтверждается собранными доказательствами, в том числе ранее данными им признательными показаниями, заключением психофизиологического исследования, проведённого в отношении него, показаниями свидетелей, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.


Иркутская область убийство
 
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