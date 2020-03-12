 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Марта

Теперь от 1,6%: АТБ снизил процентную ставку по дальневосточной ипотеке

11 Марта

Популярное

Финалистки «Миссис Бурятия-2020» рисовали Джигурду

Финалистки «Миссис Бурятия-2020» рисовали Джигурду
Общество, 
«Байкал-Daily» узнал, как прошла очередная неделя подготовки к конкурсу красоты

У финалисток конкурса «Миссис Бурятия-2020» позади ещё одна неделя подготовки. Директор конкурса Наталия Быкова рассказал «Байкал-Daily», чем запомнились праздничные выходные участницам.

- В том году так совпало, что 8 марта выпало на воскресенье, в наш рабочий день по подготовке к конкурсу. Пропускать репетиции категорически не допустимо, поэтому мы решили для финалисток устроить праздник перед репетициями, который они точно никогда не забудут! - с улыбкой поделилась Наталия Быкова.

7 марта для конкурсанток устроили девичник, в одной из кулинарных студий. Здесь мастер своего дела Юлия раскрыла секрет салата с необычным названием «Табуле». Участницы в свою очередь похвастались своими любимыми рецептами, а некоторые принесли на дегустацию свои домашние блюда и получили высокие оценки от Юлии.


- Искусством приготовления пищи должна владеть каждая женщина, и чем больше секретов мы знаем, тем больше шансов порадовать и удивлять своих любимых и родных людей, теперь и в моем запасе есть рецепт салата, который можно готовить как дома, так и на природе, и каждый раз его можно видоизменять и получится неповторимый вкусный салатик, спасибо за новые знания и прекрасное время проведённое вместе, - рассказал одна из финалисток.

8 марта для участниц началось с мастера-класса по английскому языку от педагогов из образовательного центра по обучения английскому языку современным методом.

- Девушки продемонстрировали свои знания во владении языком, вместе вспомнили все части тела человека на английском языке, используя ассоциации, с удовольствием поиграли в разные игры с применением слов на английском языке, нарисовали портрет Никиты Джигурды, при этом они не знали, что его рисуют, используя подсказки от педагогов на английском языке, и у них получился именно он! Они хоть и мамочки все, но радовались и играли в игры как дети, это было очень мило и задорно, благодарим организаторов, что пригласили нас провести такой мастер класс! – рассказала тьютер Миа, после проведения мастер-класса.



После состоялось вручение подарков. Оно началось с игры на скрипке от Инны Стрельцовой. Участницы были в восторге от происходящего и снимали игру на телефоны.

- Каждая финалистка получила от нас в подарок эксклюзивный бельгийский молочный шоколад ручной работы, от партнёра конкурса, и мы – организаторы конкурса, не остались без подарков, букет весенних тюльпанов стал прекрасным дополнением праздника. Да, у нас получилось сделать это день не забываемым, праздничным и очень счастливым, - добавила Наталия.


Репетиции продолжаются, финал состоится 22 марта, где девушки продемонстрируют четыре выхода, два танца и два дефиле, каждый из номеров не похож друг на друга, разной эмоциональной окраски и хореографическим наполнением. Через 10 день республика узнает, кто же будет представлять Бурятию на всероссийском конкурсе.

По словам организаторов, в финале ожидается немало сюрпризов, о которых никто не подозревает.










конкурс красоты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ установят памятник труженикам тыла почти за 11 млн
В Улан-Удэ установят памятник труженикам тыла почти за 11 млн
Общество, 12.03.2020
Авторы проекта – творческий коллектив из Москвы
Забайкальцы избили и обокрали своего собутыльника
Забайкальцы избили и обокрали своего собутыльника
Общество, 12.03.2020
Молодые люди вместе выпивали в кафе
Борцы Бурятии готовятся к чемпионату России
Борцы Бурятии готовятся к чемпионату России
Общество, 12.03.2020
Сборная республики отправилась на очередные сборы в Кисловодск
В Улан-Удэ мужчина не расплатился за хаски
В Улан-Удэ мужчина не расплатился за хаски
Общество, 12.03.2020
Он убедил женщину отдать собаку в рассрочку, однако платежей от него так и не поступило
Финалистки «Миссис Бурятия-2020» рисовали Джигурду
Финалистки «Миссис Бурятия-2020» рисовали Джигурду
Общество, 12.03.2020
«Байкал-Daily» узнал, как прошла очередная неделя подготовки к конкурсу красоты
В Бурятии скончался ветеран Великой Отечественной войны
В Бурятии скончался ветеран Великой Отечественной войны
Общество, 12.03.2020
Иннокентий Быков умер на 97-м году жизни
В Чите рабочий украл электроинструменты со стройки
В Чите рабочий украл электроинструменты со стройки
Общество, 12.03.2020
Начальник объекта оставил ключи от кладовки на видном месте
В Улан-Удэ девушка угнала машину у знакомого
В Улан-Удэ девушка угнала машину у знакомого
Общество, 12.03.2020
Собиравшись домой, она прихватила ключи от автомобиля
Житель Бурятии, состоящий на учёте у психиатра, обманом получил права
Житель Бурятии, состоящий на учёте у психиатра, обманом получил права
Общество, 12.03.2020
Для получения прав он предъявил липовую медицинскую справку
В Улан-Удэ задержали забайкальца, объявленного в федеральный розыск
В Улан-Удэ задержали забайкальца, объявленного в федеральный розыск
Общество, 12.03.2020
Мужчина должен был находиться под административным надзором
В Улан-Удэ водитель распечатал права на принтере
В Улан-Удэ водитель распечатал права на принтере
Общество, 12.03.2020
Мужчина успел попользоваться водительским удостоверением год
В бурятском театре выступит солист Пермской оперы
В бурятском театре выступит солист Пермской оперы
Общество, 12.03.2020
Энхбат Тувшинжаргал исполнит партию тореадора Эскамильо в опере «Кармен»
Представитель буддистов оценил консолидирующую роль Конституции
Представитель буддистов оценил консолидирующую роль Конституции
Общество, 12.03.2020
«Когда человек верит», то намного легче жить», отметил лама Баир Цымпилов
Забайкальца приговорили к условному сроку за убийство животного
Забайкальца приговорили к условному сроку за убийство животного
Общество, 12.03.2020
Он несколько раз ударил кота в присутствии детей  

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^