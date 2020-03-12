Финалистки «Миссис Бурятия-2020» рисовали Джигурду









- Девушки продемонстрировали свои знания во владении языком, вместе вспомнили все части тела человека на английском языке, используя ассоциации, с удовольствием поиграли в разные игры с применением слов на английском языке, нарисовали портрет Никиты Джигурды, при этом они не знали, что его рисуют, используя подсказки от педагогов на английском языке, и у них получился именно он! Они хоть и мамочки все, но радовались и играли в игры как дети, это было очень мило и задорно, благодарим организаторов, что пригласили нас провести такой мастер класс! – рассказала тьютер Миа, после проведения мастер-класса.

















По словам организаторов, в финале ожидается немало сюрпризов, о которых никто не подозревает.































У финалисток конкурса «Миссис Бурятия-2020» позади ещё одна неделя подготовки. Директор конкурса Наталия Быкова рассказал «Байкал-Daily», чем запомнились праздничные выходные участницам.- В том году так совпало, что 8 марта выпало на воскресенье, в наш рабочий день по подготовке к конкурсу. Пропускать репетиции категорически не допустимо, поэтому мы решили для финалисток устроить праздник перед репетициями, который они точно никогда не забудут! - с улыбкой поделилась Наталия Быкова.7 марта для конкурсанток устроили девичник, в одной из кулинарных студий. Здесь мастер своего дела Юлия раскрыла секрет салата с необычным названием «Табуле». Участницы в свою очередь похвастались своими любимыми рецептами, а некоторые принесли на дегустацию свои домашние блюда и получили высокие оценки от Юлии.- Искусством приготовления пищи должна владеть каждая женщина, и чем больше секретов мы знаем, тем больше шансов порадовать и удивлять своих любимых и родных людей, теперь и в моем запасе есть рецепт салата, который можно готовить как дома, так и на природе, и каждый раз его можно видоизменять и получится неповторимый вкусный салатик, спасибо за новые знания и прекрасное время проведённое вместе, - рассказал одна из финалисток.8 марта для участниц началось с мастера-класса по английскому языку от педагогов из образовательного центра по обучения английскому языку современным методом.После состоялось вручение подарков. Оно началось с игры на скрипке от Инны Стрельцовой. Участницы были в восторге от происходящего и снимали игру на телефоны.- Каждая финалистка получила от нас в подарок эксклюзивный бельгийский молочный шоколад ручной работы, от партнёра конкурса, и мы – организаторы конкурса, не остались без подарков, букет весенних тюльпанов стал прекрасным дополнением праздника. Да, у нас получилось сделать это день не забываемым, праздничным и очень счастливым, - добавила Наталия.Репетиции продолжаются, финал состоится 22 марта, где девушки продемонстрируют четыре выхода, два танца и два дефиле, каждый из номеров не похож друг на друга, разной эмоциональной окраски и хореографическим наполнением. Через 10 день республика узнает, кто же будет представлять Бурятию на всероссийском конкурсе.