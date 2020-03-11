В Бурятии может появится горнолыжный курорт за 2,5 млрд

Об этом сообщил Алексей Цыденов
Около 2,5 млрд рублей готовы вложить инвесторы в строительство нового горнолыжного курорта в местности «Мамай» в Кабанском районе Бурятии, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу республики Алексея Цыденова.
- Для того чтобы начать строительство, сначала необходимо включить гору в границы особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань». В настоящий момент правительство республики добилось включения в границы ОЭЗ дополнительных участков горы «Мамай». На сегодня документ по включению новых территорий в границы «Байкальской гавани» находится на рассмотрении в Минэкономразвития России, - сказал глава республики на совещании по стратегии социально-экономического развития Бурятии, которое провёл вице-премьер-полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Также, по словам Цыденова, в рамках изменения границ ОЭЗ необходимо решить вопрос с Минприроды России об изменении категории лесов в Кабанском районе, поскольку гора «Мамай» является частью центральной экологической зоны, на которой нельзя производить рубку лесов, а также ограничено строительство жилых объектов.
- Планируем первым этапом сначала изменить границу зоны, затем решить вопрос категории лесов. В местности «гора Мамай» планируется создать круглогодичный курорт. На сегодня уже заявилось 6 инвесторов с готовностью вложить порядка 2,5 миллиардов рублей. К реализации своих проектов инвесторы готовы приступить с 2023 года, - добавил Цыденов.
ОЭЗ «Байкальская гавань» была создана в 2007 году на территории Прибайкальского района Бурятии сроком на 49 лет. За годы существования зоны из бюджетов всех уровней в инженерную инфраструктуру направлено 4,7 млрд рублей. В 2018 году полномочия и имущественный фонд «Байкальской гавани» был передан из федеральной собственности в республиканскую. Правительством региона была создана новая управляющая компания.
Как сообщалось, президент России Владимир Путин назвал развитие туризма стратегической задачей на Дальнем Востоке. Также глава государства в обращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации напомнил, что только за последние пять лет Россию посетили более 125 млн иностранных туристов, что является результатом последовательной работы государства по развитию туриндустрии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятию с рабочим визитом прибыл Юрий Трутнев. В Улан-Удэ прокатился в Улан-Удэ на «Львёнке» и наградил юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года» ветеранов войны, проживающих в Бурятии.
В Бурятии может появится горнолыжный курорт за 2,5 млрд
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