Дональд Трамп с «внуком» «поздравили» Бурятию с Сагаалганом

Шуточный ролик набирает популярность в Сети
В паблике buryatia_online набирает популярность короткий ролик, где переозвучены голоса президента США Дональда Трампа и мальчика. Здесь лидер Америки просит якобы внука «поздравить» республику с Новым годом по лунному календарю. Ребёнок в свою очередь выполняет его пожелание и «поздравляет» всех с Сагаалганом по-бурятски.
Жители начали активно комментировать видеозапись, а также шутить - спорить, из какого района республики родом Трамп:
«Вот придумают же»
«Шедевр»
«Смешно»
«Говорят, дед Трампа родом из Кабанска»
«Багдаринский он!»
Ролик посмотрели на данный момент почти 20 тысяч раз.
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