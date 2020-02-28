Дональд Трамп с «внуком» «поздравили» Бурятию с Сагаалганом

В паблике buryatia_online набирает популярность короткий ролик, где переозвучены голоса президента США Дональда Трампа и мальчика. Здесь лидер Америки просит якобы внука «поздравить» республику с Новым годом по лунному календарю. Ребёнок в свою очередь выполняет его пожелание и «поздравляет» всех с Сагаалганом по-бурятски.







Жители начали активно комментировать видеозапись, а также шутить - спорить, из какого района республики родом Трамп:«Вот придумают же»«Шедевр»«Смешно»«Говорят, дед Трампа родом из Кабанска»«Багдаринский он!»Ролик посмотрели на данный момент почти 20 тысяч раз.