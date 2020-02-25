В Бурятии устроили красочное шоу на Сагаалган: фоторепортаж

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с масштабного празднования Сагаалгана в ФСК
24 февраля в Бурятии прошли народные гуляния в честь Сагаалгана – наступления года Белой металлической мыши. Как сообщал «Байкал-Daily», старт празднованию был дан на площади Советов, где зажгли священный огонь и поднесли Духу Огня белую пищу. На главной площади города выступили городские творческие коллективы и солисты, а также устроили турнир по разбиванию хребтовой кости.
«Главное» праздничное действо развернулось в Физкультурно-спортивном комплексе. Здесь при полных трибунах состоялся концерт «Сагаалган-2020».
Звучали традиционные песни, аутентичная и современная музыка, поп-опеа и горловое пение, виртуозная игра на национальных инструментах.
Хэдлайнерами большого концерта Сагаалгана-2020 стали группа «Намгар» из Москвы, иркутская этно-рок-групп группа «SHONO», Забайкальский театр «Амар сайн», Чингис Жаргалсайхан и группа «NUANS» из Монголии.
В концертной программе выступили также талантливые молодые исполнители: ансамбль моринхуристов и мужское трио из колледжа искусств им. П.И. Чайковского, Гандиг Галсан-Нимын, Арюна Нимаева, Арюухан Будаева, Анна Вдовина, кавер-группа «Смак», легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Уетэн» Кижингинского района, юмористический дуэт Лосолмы Протасовой и Ольги Ломбоевой-Ранжиловой.
Известные коллективы «Алтан Булаг», «Байкальские волны», «Раздолье», «Белый день», «Ликование», а также школы современного танца «VMD-studio», «Dartcrew» исполнили народные и современные танцы. Состоялся показ коллекции зимней одежды народов Бурятии.
В фойе ФСК можно было полюбоваться выставкой картин, скульптор, ювелирных украшений, приобрести подарки на ярмарке национальных сувениров и книг. Поиграть в национальные игры, поучиться бурят-монгольской каллиграфии, пошиву бурятской одежды предложили площадки мастер-классов.
Глава Бурятии Алексей Цыденов в национальном костюме с интересом изучал выставку.
Ещё утром глава выпустил видеообращение, в котором поздравил жителей с праздником на русском и бурятском языках.
- Сагаалган - один из самых любимых праздников для жителей Бурятии, из года в год он объединяет всех жителей нашей многонациональной республики. Сагаалган знаменует обновление, а в этом году еще начинается и новый 12-летний цикл, и мы с чистыми помыслами, с новыми планами, новыми идеями и проектами вступаем в этот период. Символ года - белая металлическая мышь - ассоциируется с мудростью, достатком, - сказал Алексей Цыденов.
Также днём празднование Сагаалгана устроили и в Этнографическом музее. В своей резиденции Белый Старец Сагаан Убгэн принимал Байкальского Деда Мороза из Иркутска и Тол Бабая из Удмуртии.
Первый день Сагаалгана стал нерабочим днём с 24 января 1990 года, когда был подписан указ президиума Верховного Совета Бурятской АССР «О придании национальному празднику Сагаалган статуса народного праздника».
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