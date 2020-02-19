Финалисток конкурса «Миссис Бурятия» обучили искусству женственности

- Подготовка к конкурсу – это не только репетиции, но и огромное количество мощной прокачки наших участниц в виде мастер классов, на которых наши участницы получают шикарный багаж женских знаний и секретов, - рассказала «Байкал-Daily» директор конкурса Наталия Быкова.





Также красавицам раскрыли секреты, в чём главная сила каждой женщины. По словам организаторов, участницы «зарядились положительной энергией» и «почувствовали в себе силы настоящей женщины».





















В Улан-Удэ продолжается подготовка к конкурсу «Миссис Бурятия-2020». За прошедшую неделю конкурс покинула ещё одна участница, на этот раз по семейным обстоятельствам. В итоге к финалу идут 34 участницы.Прошёл уже мастер-класс по искусству женственности, которой провёл психолог из тренингового центра. Участницам рассказали о четырёх энергетических состояниях женщины, учили, как быть более привлекательной и уверенной в различных жизненных ситуациях.В воскресенье у участниц прошло сразу два мастер-класса. Первый от главного стилиста-визажиста конкурса Елены Стрелковой, которая поделилась своими секретами по нанесению макияжа и пошагово на одной из участниц продемонстрировала нанесение вечернего макияжа. А уже после был мастер-класс о безопасном отбеливании зубов, без использования механического воздействия на зубы.