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Финалисток конкурса «Миссис Бурятия» обучили искусству женственности

Финалисток конкурса «Миссис Бурятия» обучили искусству женственности
Общество, 
Для красавиц провели занимательные мастер-классы

В Улан-Удэ продолжается подготовка к конкурсу «Миссис Бурятия-2020». За прошедшую неделю конкурс покинула ещё одна участница, на этот раз по семейным обстоятельствам. В итоге к финалу идут 34 участницы.

- Подготовка к конкурсу – это не только репетиции, но и огромное количество мощной прокачки наших участниц в виде мастер классов, на которых наши участницы получают шикарный багаж женских знаний и секретов, - рассказала «Байкал-Daily» директор конкурса Наталия Быкова.


Прошёл уже мастер-класс по искусству женственности, которой провёл психолог из тренингового центра. Участницам рассказали о четырёх энергетических состояниях женщины, учили, как быть более привлекательной и уверенной в различных жизненных ситуациях.

Также красавицам раскрыли секреты, в чём главная сила каждой женщины. По словам организаторов, участницы «зарядились положительной энергией» и «почувствовали в себе силы настоящей женщины».


В воскресенье у участниц прошло сразу два мастер-класса. Первый от главного стилиста-визажиста конкурса Елены Стрелковой, которая поделилась своими секретами по нанесению макияжа и пошагово на одной из участниц продемонстрировала нанесение вечернего макияжа. А уже после был мастер-класс о безопасном отбеливании зубов, без использования механического воздействия на зубы.

Как сообщал «Байкал-Daily», конкурс «Миссис Бурятия-2020» состоится в марте. На прошлой неделе борьбу за корону прекратила одна из участниц по состоянию здоровья.




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