Конкурс «Миссис Бурятия» покинула одна участница

Завершилась первая из семи недель подготовки к финалу конкурса. И уже есть первые выбывшие участницы. Одна из претенденток покинула конкурс по состоянию здоровья. В итоге за главную корону поборются 35 представительниц со всей республики.





- На этой фотосессии участницы знакомились не только между собой, с нами - организаторами, но и, прежде всего, каждая знакомилась с собой! Многие не знают о своих внутренних возможностях, умении выдавать правильно нужную живую эмоцию перед камерой и чувствовать себя уверенно. Мы с нашим фотографом помогали каждой участнице в позировках, эмоциях. В целом фотосессия прошла на отлично, было очень приятно смотреть на такое количество красивых женщин, живущих в нашей республике, а были и те, кто показал себя очень уверенно и красиво, – рассказала Наталия.





- Это будет мини-монолог, во время которого нельзя пользоваться видео или помощью техподдержки, только сама участница и её рассказ. Причём рассказать нужно так, чтоб тебя запомнили, ведь жюри будет первый раз видеть участниц! – пояснила Наталия. – Надеюсь, после нашего мастер-класса девушкам будет проще подготовить интересный рассказ о себе и справиться с волнением.







Впереди ещё много насыщенных недель подготовки к конкурсу. Финал состоится 22 марта.









