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Конкурс «Миссис Бурятия» покинула одна участница

Конкурс «Миссис Бурятия» покинула одна участница
Общество, 
35 претенденток на корону «Миссис Бурятия» проходят интенсивную подготовку

Как сообщал «Байкал-Daily», мамы и жёны готовятся к конкурсу «Миссис Бурятия-2020». В этом году на кастинг пришло большое количество желающих принять участие.

Завершилась первая из семи недель подготовки к финалу конкурса. И уже есть первые выбывшие участницы. Одна из претенденток покинула конкурс по состоянию здоровья. В итоге за главную корону поборются 35 представительниц со всей республики.


7 февраля состоялась первая фотосессия «Знакомство» в одной из семейных фотостудий, сообщила «Байкал-Daily» директор конкурса Наталия Быкова.

- На этой фотосессии участницы знакомились не только между собой, с нами - организаторами, но и, прежде всего, каждая знакомилась с собой! Многие не знают о своих внутренних возможностях, умении выдавать правильно нужную живую эмоцию перед камерой и чувствовать себя уверенно. Мы с нашим фотографом помогали каждой участнице в позировках, эмоциях. В целом фотосессия прошла на отлично, было очень приятно смотреть на такое количество красивых женщин, живущих в нашей республике, а были и те, кто показал себя очень уверенно и красиво, – рассказала Наталия.


Выходные дни у участниц конкурса теперь проходят в рабочем режиме. С 11 утра у них начинаются мастер-классы от партнёров конкурса, а в 14:00 - трёхчасовые репетиции, два часа хореографии и один час - урок по дефиле.

- 8 февраля прошёл мастер-класс от аромастилистов. В одном из косметологических салонов девушки узнали о пользе ароматических масел. Да, для некоторых это было открытие, ранее они вообще не представляли, что такое парфюмерный гардероб, как ароматы влияют на состояние человека, как они помогают человеку в жизни и как правильно их выбирать, - рассказала Наталия Быкова.

В воскресенье, 9 февраля, состоялся мастер-класс по ораторскому мастерству. Участницам рассказали, как правильно подготовить рассказ о себе для самого сложного этапа – «Визитка».

Навыки, приобретённые на этом этапе, пригодятся участницам на вечере «Шоу талантов», которое состоится 18 марта. Первый этап называется «Визитка», где каждой участнице предоставляется времени 1,5 минуты, чтоб рассказать о себе.

- Это будет мини-монолог, во время которого нельзя пользоваться видео или помощью техподдержки, только сама участница и её рассказ. Причём рассказать нужно так, чтоб тебя запомнили, ведь жюри будет первый раз видеть участниц! – пояснила Наталия. – Надеюсь, после нашего мастер-класса девушкам будет проще подготовить интересный рассказ о себе и справиться с волнением.


Она отметила, что уроки по танцам и дефиле для кого-то очень просты, а для некоторых вызывают сложность. Поскольку не каждая мама ежедневно танцует и ходит на шпильках, а делать это нужно грациозно и легко. Участницы очень устают после таких насыщенных занятий.

- Да, у девушек после репетиций болит всё, и ноги, и спина, потому что не привыкли, потому что забыли, что такое красивая ровная спина. Мы их учим всему, чтобы каждая из них на финале стала лучшей версией себя, - добавила Наталия.

Впереди ещё много насыщенных недель подготовки к конкурсу. Финал состоится 22 марта.


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