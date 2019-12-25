Жён и мам приглашают на конкурс «Миссис Бурятия 2020»

Объявлен сбор заявок на главный конкурс красоты для замужних женщин и матерей
В марте 2020 года состоится финал третьего республиканского конкурса красоты и талантов для замужних женщин «Миссис Бурятия 2020». Мероприятие является региональным конкурсом, победительницы поедут представлять республику и Улан-Удэ на российском конкурсе «Миссис России Мира 2020», который будет проходить с 1 по 5 июня в Москве.
Уже начался приём заявок на участие в конкурсе. В нём могут участвовать замужние девушки и женщины, а также мамы с детьми, в возрасте от 23 до 45 лет, рост от 163 см и выше. Заявки для онлайн-кастинга принимаются через сайт http://missisburyatia.ru. Заявки будут приниматься до 22 января 2020 года.
Организаторы конкурса заявляют, что главная миссия – это возможность для любой замужней женщины показать, что жена и мать является социально активным членом общества. И пребывание в этом статусе никак не ограничивает развитие возможностей самореализации, а только украшает женщину.
- Наш конкурс будет проходить уже третий раз в городе. На подготовку к финалу уйдёт два месяца – это репетиции по танцам и дефиле, участие в фотосессиях, различных мастер-классах, примерки красивых шикарных платьев. У нас есть чем порадовать наших участниц и удивить их! – рассказала «Байкал-Daily» директор конкурса Наталия Быкова.
Практика прошлых лет показала, что участие в конкурсе для женщины – это, прежде всего, выход из зоны комфорта и возможность открыть и показать свою женскую красоту окружающим и самой себе. Конкурс даёт возможность продемонстрировать свои таланты.
- У нас участницы были разные, они поют, танцуют, играют на различных инструментах, пишут и читают стихи, даже демонстрировали приёмы самообороны, - добавила Наталия Быкова.
Организаторы обещают научить участниц модельной походке, а также фотосессии, beauty мастер-классы, работу с фитнес-инструктором, разбор основ правильного питания. Женщины научатся уверенно держаться на сцене, заведут новые знакомства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году «Миссис Бурятия 2019» стала Екатерина Иванютина, а «Миссис Улан-Удэ 2019» Елена Дактаева, на российском этапе Елена Дактаева получила номинацию «Миссис зрительских симпатий России Мира 2019».
Жён и мам приглашают на конкурс «Миссис Бурятия 2020»
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