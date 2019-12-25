 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Декабря

24 Декабря

Популярное

Жён и мам приглашают на конкурс «Миссис Бурятия 2020»

Жён и мам приглашают на конкурс «Миссис Бурятия 2020»
Общество, 
Объявлен сбор заявок на главный конкурс красоты для замужних женщин и матерей

В марте 2020 года состоится финал третьего республиканского конкурса красоты и талантов для замужних женщин «Миссис Бурятия 2020». Мероприятие является региональным конкурсом, победительницы поедут представлять республику и Улан-Удэ на российском конкурсе «Миссис России Мира 2020», который будет проходить с 1 по 5 июня в Москве.

Уже начался приём заявок на участие в конкурсе. В нём могут участвовать замужние девушки и женщины, а также мамы с детьми, в возрасте от 23 до 45 лет, рост от 163 см и выше. Заявки для онлайн-кастинга принимаются через сайт http://missisburyatia.ru. Заявки будут приниматься до 22 января 2020 года.

Организаторы конкурса заявляют, что главная миссия – это возможность для любой замужней женщины показать, что жена и мать является социально активным членом общества. И пребывание в этом статусе никак не ограничивает развитие возможностей самореализации, а только украшает женщину.

- Наш конкурс будет проходить уже третий раз в городе. На подготовку к финалу уйдёт два месяца – это репетиции по танцам и дефиле, участие в фотосессиях, различных мастер-классах, примерки красивых шикарных платьев. У нас есть чем порадовать наших участниц и удивить их! – рассказала «Байкал-Daily» директор конкурса Наталия Быкова.

Практика прошлых лет показала, что участие в конкурсе для женщины – это, прежде всего, выход из зоны комфорта и возможность открыть и показать свою женскую красоту окружающим и самой себе. Конкурс даёт возможность продемонстрировать свои таланты.

- У нас участницы были разные, они поют, танцуют, играют на различных инструментах, пишут и читают стихи, даже демонстрировали приёмы самообороны, - добавила Наталия Быкова.

Организаторы обещают научить участниц модельной походке, а также фотосессии, beauty мастер-классы, работу с фитнес-инструктором, разбор основ правильного питания. Женщины научатся уверенно держаться на сцене, заведут новые знакомства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году «Миссис Бурятия 2019» стала Екатерина Иванютина, а «Миссис Улан-Удэ 2019» Елена Дактаева, на российском этапе Елена Дактаева получила номинацию «Миссис зрительских симпатий России Мира 2019»
конкурс красоты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье полицейские вручили подарки детям-сиротам
В Забайкалье полицейские вручили подарки детям-сиротам
Общество, 25.12.2019
В регионе стартовала акция «Полицейский Дед Мороз»
Спортсмен из Бурятии стал чемпионом Всероссийских соревнований по киокусинкай
Спортсмен из Бурятии стал чемпионом Всероссийских соревнований по киокусинкай
Общество, 25.12.2019
Соревнования «Восточный рубеж» прошли в Иркутске с 20 по 23 декабря
УФСИН Бурятии провёл «прямую линию» по вопросам обеспечения прав осуждённых
УФСИН Бурятии провёл «прямую линию» по вопросам обеспечения прав осуждённых
Общество, 25.12.2019
Родственники осуждённых интересовались медицинским обеспечением и условиями содержания в следственном изоляторе
Жён и мам приглашают на конкурс «Миссис Бурятия 2020»
Жён и мам приглашают на конкурс «Миссис Бурятия 2020»
Общество, 25.12.2019
Объявлен сбор заявок на главный конкурс красоты для замужних женщин и матерей
Жители Бурятии боятся, что не дождутся бесплатных школьных обедов
Жители Бурятии боятся, что не дождутся бесплатных школьных обедов
Общество, 25.12.2019
Точная дата введения бесплатного питания для младшеклассников зависит от Госдумы
В Бурятии провели совещания по «лесным вопросам»
В Бурятии провели совещания по «лесным вопросам»
Общество, 25.12.2019
Специалисты РАЛХ обсудили с лесопользователями контрольно-надзорную деятельность в лесах
В Иркутской области пьяный мужчина устроил стрельбу
В Иркутской области пьяный мужчина устроил стрельбу
Общество, 25.12.2019
Стрелок обстрелял машину и попал в пассажира
В Бурятии военные полицейские получили новейшее вооружение
В Бурятии военные полицейские получили новейшее вооружение
Общество, 25.12.2019
Военным выдали уникальный автомобиль и средства защиты от оружия массового поражения
На Байкале турбаза закапывала мусор в лесу
На Байкале турбаза закапывала мусор в лесу
Общество, 25.12.2019
С турбазы взыскан ущерб - более 1,4 млн
В Бурятии приставы взыскали компенсацию с застройщика
В Бурятии приставы взыскали компенсацию с застройщика
Общество, 25.12.2019
Организация передавала два многоквартирных дома в эксплуатацию 11 месяцев, в третьем случае не подключила дом к отоплению

В БСМП в Улан-Удэ установят новые гемодиализные аппараты
В БСМП в Улан-Удэ установят новые гемодиализные аппараты
Общество, 25.12.2019
Ранее в больнице использовались 7 аппаратов, но на сегодня они имеют высокую степень износа
Алису Жамбалову наградили за достижения на всемирной Универсиаде
Алису Жамбалову наградили за достижения на всемирной Универсиаде
Общество, 25.12.2019
Награду вместо Алисы, которая сейчас готовится к гонке Tour de Ski, получил её отец и тренер Саян Жамбалов  

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^