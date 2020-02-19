Улан-Удэ отметит День старомонгольской письменности выставкой

Также Госархив РБ презентует электронную базу ценных документов



20 февраля в рамках просветительского проекта «Архив: NewPlace» в Улан-Удэ состоится День старомонгольской письменности и презентация электронной базы данных архивных документов на монгольской письменности из фондов Госархива Бурятии. Мероприятие будет проведено в преддверии Сагаалгана и Международного дня родного языка.



На мероприятии гости увидят выставку уникальных архивных документов из фонда Селенгинской степной думы: опись о производимых бурятами ремонтных работах по Кругобайкальскому тракту (18 мая 1833 г.), рапорт заседателя Селенгинской степной думы 18-ти родов Цэбэкжапа Юмова с предоставлением списка мещан, живущих в разных местностях 3-го Табангутского рода (3 августа 1833 г.), сведения о разных зданиях, построенных с 1808 по 1834 гг. представителями селенгинских 18-ти родов с указанием количества зданий и их цен в рублях (1834 г.), рапорт головы Подгорного рода Нансо Замбалова в Селенгинскую степную думу о потомках зайсана Аймурова, о количестве душ, освобождённых от повинностей и умерших (22 декабря 1837 г.) и др.



Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по каллиграфии и обучающем практикуме по чтению архивных документов на монгольской письменности.



Мероприятие будет интересно исследователям, которые занимаются изучением родословных, историкам, краеведам, всем, кто владеет монгольской каллиграфией.



За 2016-2019 гг. республиканским госархивом в рамках государственной программы РБ «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия» в электронную базу данных архивных документов на монгольской письменности внесено 314 документов Гусиноозёрского (Тамчинского), Ацагатского, Тугну-Галтайского, Чесанского, Эгитуйского, Янгажинского дацанов и Селенгинской степной думы. Главным критерием отбора документов является их историческая ценность и значимость для потомков.



Для всех присутствующих будет проведено обучение по работе с электронной базой данных.



Мероприятие состоится в зале заседаний учёного совета Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова. Начало мероприятия в 14:00. Вход свободный. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры РБ.



Возрастное ограничение 6+