Модель из Бурятии участвовала в лондонской Неделе моды

Сарюна Цыдыпова поделилась, что работа «прошла на отлично»
Уроженка Бурятии Сарюна Цыдыпова приняла участие в Неделе моды в Лондоне, которая проходила с 14 по 18 февраля. 16-летняя Сарюна продемонстрировала наряды от различных дизайнеров. Своими впечатлениями девушка поделилась на личной странице в Instagram.
- Первый день London Fashion Week 2020 прошёл на отлично. Я балдела от этого образа, - призналась Сарюна.
В Лондоне можно было увидеть множество интересный коллекций, а также наряды от брендов Burberry, Victoria Beckham, Erdem, Vivienne Westwood, JW Anderson и многих других.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Сарюна участвовала в московской Неделе моды
. Юная красавица участвовала в показе Игоря Чапурина и Валентина Юдашкина.
Сарюна Цыдыпова поделилась, что работа «прошла на отлично»
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