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Эксперты отмечают рост численности байкальской нерпы

Эксперты отмечают рост численности байкальской нерпы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Существует опасность перенаселения нерпы на Байкале

Учёные начали применять альтернативный метод подсчёта численности байкальской нерпы - с помощью беспилотных летательных аппаратов. Полученные данные подтверждают информацию о росте популяции эндемика, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Байкальского филиала ФГУП «Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства» Владимира Петерфельда.

Ранее некоторые учёные, в том числе научный руководитель Байкальского института Сибирского отделения РАН, академик РАН Арнольд Тулохонов сообщали о том, что нерп на Байкале с каждым годом становится слишком много, сейчас их численность - около 130 тысяч вместо оптимальной в 100 тысяч, а ежегодный прирост может привести к распространению инфекционных болезней.

- Нами, то есть рыбохозяйственной наукой, было принято решение о необходимости применения альтернативного метода подсчёта - съёмки с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), это так называемый ледовый учёт нерпы. Такой эксперимент впервые был проведён в мае 2019 года, научная группа сделала снимки на северном Байкале и в части центрального Байкала. И предварительный вывод таков: численность популяции нерп даже гораздо выше, чем та, которая вычислялась с помощью ручного подсчёта в экспедициях, согласно которому этих животных сейчас около 130 тысяч, - рассказал ТАСС Владимир Петерфельд.

По его словам, плюсы использования беспилотных летательных аппаратов в том, что при такой работе, во-первых, люди не подвергаются опасности при проведении исследований на льду, во-вторых, это высокая степень охвата территории. Исследовательская работа с использованием БПЛА на Байкале будет продолжена в 2020 году, будет охвачен южный Байкал. После этого будут сделаны окончательные выводы с данными о численности нерпы на территории всего озера.

Как объяснил Петерфельд, пока ситуация с численностью эндемика более или менее стабильна, «но опасность перенаселения ею Байкала существует». Сейчас, по наблюдениям учёных, нерпа осваивает новые территории на южном Байкале, в дельте реки Селенга. Ранее академик Тулохонов высказывал ТАСС мнение о том, что при таких обстоятельствах добыча нерпы человеком может быть допустимой в пределах 2-5 тысяч голов ежегодно, иначе бесконтрольное увеличение численности животных приведёт к истощению кормовой базы, к развитию болезней. В 1987-1988 годах, напомнил он, на Байкале в результате «собачьей чумки» погибло несколько тысяч голов нерпы. История может повториться, опасается учёный.

По словам председателя филиала Ассоциации Коренных малочисленных народов Севера в городе Северобайкальск и Северо-Байкальском районе Бурятии Галины Роговой, большая численность нерп негативно влияет на численность байкальского омуля: в осеннее время нерпы не дают пройти рыбе на нерест, поднимаются за омулем по Верхней Ангаре, чего раньше никогда не было.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июля в Забайкальском национальном парке на лежбище Ушканьих островов провели мечение байкальской нерпы для отслеживания пути миграции.

Байкал нерпа
 
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