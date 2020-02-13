Они свяжут Читу с отдалёнными населёнными пунктами края
В Забайкальском крае планируется запустить авиасообщение с отдалёнными населёнными пунктами региона по двум новым маршрутам в течение двух лет.
- Для запуска перелётов из Читы до села Черемхово Красночикойского района и села Тупик Тунгиро-Олекминского района предстоит отремонтировать взлетно-посадочные полосы и соответственно открыть полёты по маршрутам Чита – Красный Чикой – Черемхово в 2021 году, и Чита – Тупик в 2022 году, – рассказал руководитель краевого минстроя Алексей Гончаров на презентации нового самолёта 12 февраля.
В настоящее время в Забайкалье действует девять внутренних авиамаршрутов в 11 населённых пунктов. Все билеты на рейсы – субсидируемые. Также для жителей края авиабилеты, как на магистральные и межрегиональные, так и на внутренние перелёты реализуются с 10-процентной скидкой. В 2020 году для субсидирования социально-значимых перелётов внутри Забайкалья в бюджете региона запланировано около 42 миллионов рублей.
Число забайкальцев, воспользовавшихся субсидией на авиабилеты, увеличилось в разы в связи с тем, что право ей пользоваться получили и многодетные семьи. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
В Забайкалье хотят запустить два новых авиамаршрута
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За аэролодку «Фантом Север-650» ожидается нешуточная борьба
Будут созданы новые песни, театрализованные представления, видеоролики, граффити-проекты
Они отработали взлёт и посадку, а также пилотирование над аэродромом
В мэрии пояснили, зачем в обед включали уличное освещение на площади Советов
Модельные библиотеки были открыты в 2019 году
Такое решение принято после вручения мэром города юбилейных медалей труженикам тыла
Историю появления возлюбленной раскроют в День всех влюблённых
Ситуацию на контроль взяла лично омбудсмен России Татьяна Москалькова
Автор петиции требует не допустить промышленный забой нерп
Горожан просят срочно провести вакцинацию домашних животных
На полигоне Бурдуны они пробудут около месяца
22 февраля на Мемориале Победы будет организована торжественная встреча
Спасательный парашют обеспечит посадку самолёта в случае непредвиденной ситуации
Музей-панорама «Бородинская битва» откроет выставку «Полковая святыня. Из истории Селенгинского полка»
Бывший сумоист за одну только неделю похудел на семь кило