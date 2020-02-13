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В Забайкалье хотят запустить два новых авиамаршрута

В Забайкалье хотят запустить два новых авиамаршрута
Общество,  Фото:pixabay.com
Они свяжут Читу с отдалёнными населёнными пунктами края

В Забайкальском крае планируется запустить авиасообщение с отдалёнными населёнными пунктами региона по двум новым маршрутам в течение двух лет.

- Для запуска перелётов из Читы до села Черемхово Красночикойского района и села Тупик Тунгиро-Олекминского района предстоит отремонтировать взлетно-посадочные полосы и соответственно открыть полёты по маршрутам Чита – Красный Чикой – Черемхово в 2021 году, и Чита – Тупик в 2022 году, – рассказал руководитель краевого минстроя Алексей Гончаров на презентации нового самолёта 12 февраля.

В настоящее время в Забайкалье действует девять внутренних авиамаршрутов в 11 населённых пунктов. Все билеты на рейсы – субсидируемые. Также для жителей края авиабилеты, как на магистральные и межрегиональные, так и на внутренние перелёты реализуются с 10-процентной скидкой. В 2020 году для субсидирования социально-значимых перелётов внутри Забайкалья в бюджете региона запланировано около 42 миллионов рублей.

Число забайкальцев, воспользовавшихся субсидией на авиабилеты, увеличилось в разы в связи с тем, что право ей пользоваться получили и многодетные семьи. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
Забайкальский край авиаперевозки
 
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