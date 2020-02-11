Иркутск проведёт семейный форум «Мир в руках женщины»

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

В рамках форума запланированы семинары, консультации и мастер-классы



В Иркутске состоится второй форум «Мир в руках женщины». Открытие форума запланировано на 29 февраля. В этом году мероприятие пройдёт под девизом «Крепкая семья – сильный Иркутск».



Программой форума запланировано проведение семинаров, консультаций по реализации государственных программ в сфере семьи, материнства и детства. Кроме того, участники смогут ознакомиться с информационно-просветительскими программами для детей и родителей, о помощи женщинам и детям, оказавшимся в кризисной ситуации, а также о предотвращении и противодействии насилию в отношении женщин и детей. В рамках форума запланированы мастер-классы по современным видам рукоделия, выставки и другое. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.



