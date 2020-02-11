 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Февраля

10 Февраля

Популярное

Иркутск проведёт семейный форум «Мир в руках женщины»

Иркутск проведёт семейный форум «Мир в руках женщины»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Иркутска
В рамках форума запланированы семинары, консультации и мастер-классы

В Иркутске состоится второй форум «Мир в руках женщины». Открытие форума запланировано на 29 февраля. В этом году мероприятие пройдёт под девизом «Крепкая семья – сильный Иркутск».

Программой форума запланировано проведение семинаров, консультаций по реализации государственных программ в сфере семьи, материнства и детства. Кроме того, участники смогут ознакомиться с информационно-просветительскими программами для детей и родителей, о помощи женщинам и детям, оказавшимся в кризисной ситуации, а также о предотвращении и противодействии насилию в отношении женщин и детей. В рамках форума запланированы мастер-классы по современным видам рукоделия, выставки и другое. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

форум семинар консультации мастер-класс выставка материнство и детство семьи женщины Иркутск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Агинском округе рассказали о мероприятиях в Сагаалган
В Агинском округе рассказали о мероприятиях в Сагаалган
Общество, 11.02.2020
Основным мероприятием праздника станет фестиваль «Уг изагуураа удхалан туурээе!»
В Иркутской области пробегут в купальниках по льду Ангары
В Иркутской области пробегут в купальниках по льду Ангары
Общество, 11.02.2020
В Свирске пройдут гонки на коньках на Братском водохранилище
В Бурятии выберут полицейского года
В Бурятии выберут полицейского года
Общество, 11.02.2020
В Улан-Удэ пройдёт церемония награждения конкурса «Признание-2019»
Иркутск проведёт семейный форум «Мир в руках женщины»
Иркутск проведёт семейный форум «Мир в руках женщины»
Общество, 11.02.2020
В рамках форума запланированы семинары, консультации и мастер-классы
В Бурятии просят помочь в установлении личности
В Бурятии просят помочь в установлении личности
Общество, 11.02.2020
В Муйском районе уточняют данные о неизвестном мужчине, ведущем бродяжнический образ жизни
На льду Байкала пройдёт фестиваль скандинавской ходьбы
На льду Байкала пройдёт фестиваль скандинавской ходьбы
Общество, 11.02.2020
Запланированы спортивные, творческие, развлекательные и деловые мероприятия
Костоломы из Китая и Монголии приедут в Бурятию на фестиваль
Костоломы из Китая и Монголии приедут в Бурятию на фестиваль
Общество, 11.02.2020
В Тункинском районе пройдёт этнокультурный фестиваль «Алтан Мундарга»
Школьники Читы вернутся за парты с 12 февраля
Школьники Читы вернутся за парты с 12 февраля
Общество, 11.02.2020
Учебный процесс будет возобновлён поэтапно
Байкал пересечёт инклюзивный ледовый экопереход
Байкал пересечёт инклюзивный ледовый экопереход
Общество, 11.02.2020
Цель акции – привлечь внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями
В Бурятии военные отработали развёртывание комплексов АСУ
В Бурятии военные отработали развёртывание комплексов АСУ
Общество, 11.02.2020
В учении приняли участие около 100 военнослужащих
Фестиваль «Бумажный ключ» состоится в Улан-Удэ
Фестиваль «Бумажный ключ» состоится в Улан-Удэ
Общество, 11.02.2020
Мероприятие пройдёт с 27 по 28 марта на площадках Республиканского бизнес-инкубатора
Забайкалка пыталась пронести зарядное устройство в колонию
Забайкалка пыталась пронести зарядное устройство в колонию
Общество, 11.02.2020
Запрещённый предмет она спрятала в файл с документами
В Улан-Удэ для состоящих на учёте подростков провели «День профилактики»
В Улан-Удэ для состоящих на учёте подростков провели «День профилактики»
Общество, 11.02.2020
На мероприятии обсуждались результаты работы по профилактике рецидива
Индийская компания планирует открыть госпиталь в Чите
Индийская компания планирует открыть госпиталь в Чите
Общество, 11.02.2020
С регионом обсуждаются детали проекта, в том числе количество, параметры и объём оказываемых услуг

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^