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Костоломы из Китая и Монголии приедут в Бурятию на фестиваль

Костоломы из Китая и Монголии приедут в Бурятию на фестиваль
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Тункинском районе пройдёт этнокультурный фестиваль «Алтан Мундарга»

С 8 по 9 марта в культурно-спортивном комплексе села Аршан Тункинского района Бурятии состоится IV международный этнокультурный фестиваль «Алтан Мундарга». Его участники посоревнуются в национальном виде спорта – разбивании хребтовой кости. На этот раз главным призом состязаний будет квартира в Улан-Удэ. Помимо разбивания хребтовой кости, будут проведены сойотская игра «Тэбэк» и «Шагай наадан».

Померяться силами приедут лучшие костоломы Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Тывы, а также гости и участники из Монголии, Китая и Кыргызстана. Соревноваться участники будут в разных возрастных группах от 18 и более 60 лет. Как и в прошлом году, мероприятие можно будет посмотреть в прямой трансляции на Youtube.

В культурной части мероприятия на сцене выступят прославленный театр песни и танца «Байкал», этнорок-группы «Шоно» и «Сагаан Турлааг», Вера Шобосоева, Булат Бадмаев, Светлана Санжитова и другие артисты.

В этом году фестиваль посвящён празднованию Белого месяца и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает федерация национальной игры «Сээр хухалха».

Возрастное ограничение 0+
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