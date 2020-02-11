В Тункинском районе пройдёт этнокультурный фестиваль «Алтан Мундарга»
С 8 по 9 марта в культурно-спортивном комплексе села Аршан Тункинского района Бурятии состоится IV международный этнокультурный фестиваль «Алтан Мундарга». Его участники посоревнуются в национальном виде спорта – разбивании хребтовой кости. На этот раз главным призом состязаний будет квартира в Улан-Удэ. Помимо разбивания хребтовой кости, будут проведены сойотская игра «Тэбэк» и «Шагай наадан».
Померяться силами приедут лучшие костоломы Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Тывы, а также гости и участники из Монголии, Китая и Кыргызстана. Соревноваться участники будут в разных возрастных группах от 18 и более 60 лет. Как и в прошлом году, мероприятие можно будет посмотреть в прямой трансляции на Youtube.
В культурной части мероприятия на сцене выступят прославленный театр песни и танца «Байкал», этнорок-группы «Шоно» и «Сагаан Турлааг», Вера Шобосоева, Булат Бадмаев, Светлана Санжитова и другие артисты.
В этом году фестиваль посвящён празднованию Белого месяца и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает федерация национальной игры «Сээр хухалха».
Возрастное ограничение 0+
Костоломы из Китая и Монголии приедут в Бурятию на фестиваль
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Цель акции – привлечь внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями
4 награды у лучников Забайкалья
В учении приняли участие около 100 военнослужащих
Мероприятие пройдёт с 27 по 28 марта на площадках Республиканского бизнес-инкубатора
Запрещённый предмет она спрятала в файл с документами
На мероприятии обсуждались результаты работы по профилактике рецидива
С регионом обсуждаются детали проекта, в том числе количество, параметры и объём оказываемых услуг
Их обманули аферисты
Осуждённым показали, как пользоваться огнетушителем
Здесь состоятся выставки, литературный вечер, презентация книги и др
Презентация состоится на этой неделе
Из-за неправильного хранения крупы приобретали затхлый запах и горький вкус
Баярма Зодбоева родила сына 15 декабря
За девять дней кинолента набрала уже более 140 тысяч просмотров
В городских трамваях ежедневно перемещается десятки тысяч пассажиров