Бурятский язык в школах изучает половина учащихся

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На комиссии при главе республики обсудили сохранение и развитие бурятского языка



5 февраля состоялось заседание комиссии по бурятскому языку при главе Бурятии, на котором отчитался министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов.



Баир Жалсанов отметил, что в 2013-2014 учебном году 67,8 тысяч из 118,4 тысяч учащихся изучали бурятский язык. В нынешнем учебном году общее количество школьников достигло 145,5 тысяч, из них бурятский язык изучают 72,6 тысяч учеников, что составляет почти половину.



В 448 из 472 школ республики созданы условия для изучения бурятского языка. В оставшихся 24 школах города Северобайкальск, Севере-Байкальского, Муйского и Баунтовского районов такие условия обещали создать до конца 2020 года.



Помимо школ, бурятский язык изучается в 190 из 345 детских садов республики. По поручению главы Алексея Цыденова создано 109 групп в детских садах, где малыши воспитываются на бурятском языке. Их педагогам предусмотрена 15% надбавка к окладу.



В рамках госпрограммы «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия» в 2015 году созданы аудиобиблиотека бурятской литературы и лексический минимум по бурятскому языку. С 2016 года учёные вместе с педагогами изучают уровень владения бурятским языком детьми-бурятами.



С 2017 года по госпрограмме выделяются средства на целевую подготовку учителей бурятского языка. В этом же году началась работа по переводу мультфильмов на бурятский язык.



В 2018 году подписано трёхстороннее соглашение между министерствами образования Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края по сохранению и развитию бурятского языка и созданию единого образовательного пространства.



В 2019 году благодаря госпрограмме после многолетнего перерыва вышел первый номер детского журнала «Бэрхэшүүл» («Молодцы»).



Также в прошлом году на заседании правительства Бурятии была утверждена стратегия развития бурятского языка на период до 2030 года. Для её реализации разработана концепция новой государственной программы развития бурятского языка, которая будет действовать 2021-2030 годы. Предполагается, что новая госпрограмма будет состоять из семи проектов: «Сохранение и развитие активной языковой среды бурятского языка», «Развитие цифровых образовательных ресурсов на бурятском языке», «Международное и межрегиональное сотрудничество в сфере развития бурятского языка», «Создание единого образовательного пространства бурятского языка в Байкальском регионе», «Научное и методическое обеспечение развития бурятского языка», «Кадровое обеспечение развития бурятского языка» и «Совершенствование обучения бурятскому языку».



Следующее заседание комиссии пройдёт через месяц. На нём обсудят предложения по конкретным мероприятиям новой госпрограммы, объёмы финансирования и сроки их реализации, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

