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В Забайкалье овчарка, раскрывшая 80 преступлений, отправилась на «пенсию»

Общество, 
Служебная собака по кличке Дельт помогала в розыске без вести пропавших и даже летала на вертолёте

В Забайкальском крае старший прапорщик полиции Денис Симаков проводил своего напарника – бельгийскую овчарку по кличке Дельт – на заслуженный отдых. Служебная собака помогла полицейскому-кинологу раскрыть более 80 преступлений.

За восемь лет, что составляет срок службы служебной собаки, младший полицейский-кинолог Денис Симаков и его овчарка Дельт совершили около тысячи выездов по сообщениям о различных происшествиях и преступлениях.

Денис Симаков отметил, что за 16 лет службы в органах внутренних дел сменил несколько четвероногих напарников, но именно Дельт стал настоящим другом и внёс свой вклад в совместные полицейские будни. Старший прапорщик полиции вместе с Дельтом выигрывал региональные соревнования полицейских-кинологов, помогал в розыске без вести пропавших граждан и даже летал на вертолёте.

Полицейский признается, будет тяжело заново начинать воспитание новой собаки, однако главный секрет успеха кроется в доверии к ней. Несмотря на списание Дельта, четвероногий друг останется с Денисом, только уже в качестве домашнего питомца, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.
собаки полиция
 
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