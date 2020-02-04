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Видео: В Бурятии военные нарушили систему управления «противника»

Видео: В Бурятии военные нарушили систему управления «противника»
Общество, 
Подразделения радиоэлектронной борьбы вышли на важное учение

С военнослужащими подразделения радиоэлектронной борьбы танкового соединения в Бурятии провели тактико-специальное учение. На учении применили автоматизированные станции помех современного комплекса «Борисоглебск-2».

Военнослужащие выдвинулись в назначенный район в составе колонны. Во время марша на военных напала диверсионно-разведывательная группа. Усиленный взвод мотострелков с ходу вступил в бой с «неприятелем».

- Были применены различные тактические приёмы ближнего боя, в частности, парные короткие перебежки со сменой огневых позиций и прикрытие напарника. Отработан приём «шторм», обеспечивающий непрерывное, поочередное ведение огня, что не позволяет условному противнику сменить огневые позиции и вести наступление, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

По прибытию экипажей в заданный район специалисты выполнили нормативы по развёртыванию автоматизированных станций помех, включению специальной аппаратуры и обнаружению источников радиоизлучения.

- С целью нарушения системы управления условного противника, специалисты определили наиболее важные источники радиоизлучения «неприятеля» и установили радиоэлектронное подавление. Последнее полностью парализовало радиосвязь в заданных диапазонах, - отметили в Восточном военном округе.


Помимо этого, военнослужащие отработали специальные задачи по созданию ложных линий радиосвязи в радиосети условного противника. Это было сделано для прикрытия своих радиоэлектронных объектов.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано значительное число холостых боеприпасов и взрывпакетов.


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