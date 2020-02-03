В Улан-Удэ госпитализировали людей с самолёта с заболевшим пассажиром

Сегодня выяснилось, что у мужчины не подтвердился коронавирус
На рейсе Санья-Иркутск был выявлен пассажир с подозрением на коронавирусную инфекцию. И 6 человек, которые были в близком контакте с этим пассажиром (так называемые 6 человек первой линии контакта), и которые потом прибыли в Бурятию, госпитализировали в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.
Сегодня пришёл результат исследования, у заболевшего пассажира не подтвердился коронавирус.
- Что касается госпитализированных в больницу в Улан-Удэ, то сейчас решается вопрос об их дальнейшем нахождении в медучреждении, - сообщили «Байкал-Daily» в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Надо отметить, что среди госпитализированных есть ребёнок, заболевший ОРВИ – он с мамой может задержаться в медучреждении.
По состоянию на 3 февраля, в Китае коронавирус 2019-nCoV обнаружили у 17238 человек, в других странах — у более 150 человек. От новой вспышки вирусной инфекции умер 361 человек, ещё один человек — на Филиппинах. Большинство заболеваний проходит в лёгкой форме, порядка 15 процентов приходится на тяжёлые формы заболевания.
Также сегодня в здании правительства рассказали о мерах, предпринимаемых в республике.
- С начала года проводится эпидемиологический мониторинг, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу, отработан алгоритм действий медицинского персонала, отработаны вопросы изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения. В Бурятии с начала года осмотрено 1275 человек из Китая и других неблагополучных по этому заболеванию стран. Лиц подозрительных на заболевание не было установлено, но нужно отметить, что инкубационный период составляет до 14 дней, - отметила замруководителя Роспотребнадзора по республике Елена Кузьмина.
И.о. министра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева сообщила, что сейчас всех пациентов с подозрением на коронавирус будут госпитализировать только в инфекционную больницу Улан-Удэ. Также там планируется организовать карантинное отделение для «контактных» лиц – для этого кишечное отделение больницы перевели в эндокринологический диспансер РКБ имени Семашко. Кроме того, ведётся работа с минсоцзащиты по организации госпиталя для наблюдения за «контактными второй линии» - это те пациенты, которые будут помещены в изолированные условия на 14 дней.
- У нас есть сейчас временные методические рекомендации по лечению коронавируса, рекомендована группа препаратов - их всего три, и они российского производства – это калетра, рибавирин, рекомбинированный интерферон бета-1b, применяются для лечения ВИЧ-инфицированных. Эти препараты есть сейчас в Бурятии, в СПИД-центре. Кроме того, мы сделали заявку и для инфекционной больницы. То есть, если сейчас будет такой пациент, мы без проблем назначим соответствующее лечение, - добавила Наталья Бухольцева.
В Улан-Удэ госпитализировали людей с самолёта с заболевшим пассажиром
Общество, Фото:
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