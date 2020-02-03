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В Бурятии с коронавирусом будут бороться препаратами от ВИЧ

В Бурятии с коронавирусом будут бороться препаратами от ВИЧ
Общество,  Фото:pixabay.com
Препараты российского производства есть в СПИД-центре в Бурятии

Сегодня в здании правительства о ситуации с коронавирусной инфекцией рассказали и.о. министра здравоохранения республики Наталья Бухольцева и замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.

По состоянию на 3 февраля, в Китае коронавирус 2019-nCoV обнаружили у 17238 человек, в других странах — у более 150 человек. От новой вспышки вирусной инфекции умер 361 человек, ещё один человек — на Филиппинах. Большинство заболеваний проходит в лёгкой форме, порядка 15 процентов приходится на тяжёлые формы заболевания.

- С начала года проводится эпидемиологический мониторинг, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу, отработан алгоритм действий медицинского персонала, отработаны вопросы изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения. В Бурятии с начала года осмотрено 1275 человек из Китая и других неблагополучных по этому заболеванию стран. Лиц подозрительных на заболевание не было установлено, но нужно отметить, что инкубационный период составляет до 14 дней, - рассказала замруководителя Роспотребнадзора Елена Кузьмина.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня Россия приостановила движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем. Авиасообщение будет осуществляться только в четыре города Китая. Это Пекин, Гуанчжоу, Шанхай, Гонконг. Из этих городов самолёты будут прибывать только в аэропорт Шереметьево. Там уже организована вся работа по проведению санитарно-карантинного осмотра для граждан, прилетающих этим рейсом.

- Также есть рейс Пекин-Улан-Удэ. В целом, рейсы по доставке граждан КНР приостановлены, но, тем не менее, будет осуществляться перевозка наших соотечественников, которые желают прилететь в Улан-Удэ и также граждан КНР, которые, наоборот, желают вылететь на родину, - отметила Елена Кузьмина.

Она сообщила, что министерством просвещения принято решение о продлении каникул до 1 марта, поэтому приезд студентов – выходцев из КНР, в частности и в нашей республике, пока не ожидается.

Масочный режим будет вводиться, если уровень заболеваемости ОРВИ превысит эпидемиологический порог. Также будут отменяться массовые мероприятия и приостанавливаться учебный процесс.

Как ранее сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии вырос спрос на медицинские маски. Наблюдался дефицит масок в аптеках и, соответственно, повышение цен на них, ситуацию взяла на личный контроль уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. 

- Маски в аптечной сети имеются, мы проводим мониторинг. По состоянию на 31 января количество масок в аптеках города составляет около 30 тысяч, и это за исключением аптек «Лара». Сегодня мы собираем всех директоров аптек, «промониторим» ситуацию. Лечебные учреждения также полностью обеспечены медицинскими масками – их около 700 тысяч. Вообще, маски помогают при сезонном гриппе, при гриппе коронавирусной инфекции лучше, конечно, носить респираторы – ими лечебная сеть тоже обеспечена в достаточном количестве, - рассказала и.о. министра здравоохранения Наталья Бухольцева.

Она также сообщила, что сейчас всех пациентов с подозрением на коронавирус будут госпитализировать только в инфекционную больницу Улан-Удэ. Также там планируется организовать карантинное отделение для «контактных» лиц – для этого кишечное отделение больницы перевели в эндокринологический диспансер РКБ имени Семашко. Кроме того, ведётся работа с минсоцзащиты по организации госпиталя для наблюдения за «контактными второй линии» - это те пациенты, которые будут помещены в изолированные условия на 14 дней.

- У нас есть сейчас временные методические рекомендации по лечению коронавируса, рекомендована группа препаратов - их всего три, и они российского производства – это калетра, рибавирин, рекомбинированный интерферон бета-1b, применяются для лечения ВИЧ-инфицированных. Эти препараты есть сейчас в Бурятии, в СПИД-центре. Кроме того, мы сделали заявку и для инфекционной больницы. То есть, если сейчас будет такой пациент, мы без проблем назначим соответствующее лечение, - рассказала Наталья Бухольцева.

Она добавила, что алгоритм госпитализации заболевших разработан, персонал подготовлен, есть достаточное количество масок, респираторов и противочумных костюмов. Для транспортировки пациентов также есть защитные боксы.

- Такая нестандартная ситуация совпала с периодом сезонной заболеваемости ОРВИ. Меры профилактики схожи, и чтобы защитить себя и своих близких, нужно соблюдать несложные правила – исключить поездки в Китай, ограничить своё участие в массовых мероприятиях, и, конечно же, соблюдать элементарные гигиенические требования. При первых симптомах ОРВИ следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, - заключила замруководителя Роспотребнадзора Елена Кузьмина.  

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Инфекцию ввезли уже в 23 страны. В России вирус обнаружили у двух человек из Тюменской области и Забайкальского края. Их изолировали. Больной в Забайкалье уже идёт на поправку

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