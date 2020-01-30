Военные отрабатывают технику установления связи через горы и лесополосу
В Бурятии более 400 связистов объединения ВВО принимают участие в специальных занятиях по организации связи в высокогорных районах.
Военные отрабатывают технику установления линий связи через естественные препятствия (гора, лесополоса), вопросы выбора оптимального места для установки ретрансляторов.
Особое внимание уделяется отработке практических действий по организации электронного обмена информацией между абонентами в рамках общей автоматизированной системы управления подразделениями соединения.
- В ходе специальной подготовки связисты отработают нормативы по развёртыванию и эксплуатации полевых подвижных пунктов управления и полевых узлов связи, проведут свыше 10 комплексных тренировок по применению современных унифицированных командно-штабных машин Р-149МА1 на базе БТР-80, радиостанций Р-166 на базе КАМАЗ-43114, модернизированных комплексных аппаратных и другой техники, - сообщают в пресс-службе Восточного военного округа.
Благодаря компьютеризированной системе управления новых радиостанций удалось до 40% сократить время подготовки связистов к выполнению задач по предназначению, в 3,5 раза ускорить развёртывание и настройку цифровой техники. Настройка цифровой аппаратуры требует в 5 раз меньше операций, чем аналоговых средств связи. При этом почти в два раза улучшились качество и дальность связи.
В Бурятии военные связисты осваивают современную технику в горных районах
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