Для этого аферисты используют соцсети
3 января жительница Улан-Удэ разместила объявление в паблике в «ВКонтакте» о пропаже сотового телефона. На следующий день горожанке позвонил мужчина и сообщил, что он работает в ломбарде, и ему сдали сотовый телефон, который указан в объявлении. Для его выкупа необходимо перевести 10 тысяч рублей.
Получив деньги, мужчина перестал выходить на связь, сотовый телефон возвращён не был.
- Также распространённым является случай, когда в социальных сетях взламывают аккаунт и на стене размещают пост о помощи и реквизиты банковских счетов для перевода денежных средств, - рассказал оперуполномоченный ОСО УР УМВД России по Улан-Удэ Вадим Чимитов.
Так 7 января аккаунт одного из пользователей «Интаграма» взломали и разместили пост с текстом: «Срочно! Родители попали в аварию и необходима большая сумма денежных средств для проведения операции». Ниже указывались реквизиты банковской карты.
- Если вы где-либо увидели информацию о том, что вашим родственникам или друзьям необходимы деньги для решения каких-либо проблем, перезвоните и перепроверьте информацию. Следуйте также правилам безопасности при пользовании банковскими картами и счетами. Никогда и никому не сообщайте защитный код банковской карты, пароли подтверждения, которые поступают вам на телефон, иную информацию, касающуюся персональных данных карты, - добавил Вадим Чимитов.
Всего за 12 месяцев 209 года на территории Улан-Удэ зарегистрировано 551 преступление, предусмотренное статьёй «Кража, совершенная с банковского счета» (на 227 фактов больше, чем в 2018 году).
В Бурятии преступники осваивают новый вид мошенничества
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В 2019 году в Бурятии количество ДТП, погибших и раненых на дорогах снизилось
На полигон вышли танкисты и мотострелки
Координационный совет по патриотическому воспитанию единогласно поддержал инициативу
В Селенгинском районе состоялась массовая проверка водителей на предмет соблюдения скоростного режима
Мужчина спрятал «гашишное масло» в перчатку
Путешественник продолжил свой путь автопостом
Сейчас с ними проводятся дрессировки по общему и специальному курсу
В Улан-Удэ состоялось заседание комиссии по недопущению завоза и распространения коронавируса в республику
Группа станет участником фестиваля современной музыки UU.Sound
Всего пять классов в 3 школах города учатся в условиях карантина
В основном наркопреступления совершают студенты в поисках быстрого заработка
Мужчина случайно поскользнулся на мосту и упал
Осуждённых помогла вычислить ДНК-экспертиза
Будущим абитуриентам рассказали о работе в ведомстве
Срочно требуются доноры I+ и I-, II+, III+ крови