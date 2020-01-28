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В Бурятии преступники осваивают новый вид мошенничества

В Бурятии преступники осваивают новый вид мошенничества
Общество,  Фото:pixabay.com
Для этого аферисты используют соцсети

3 января жительница Улан-Удэ разместила объявление в паблике в «ВКонтакте» о пропаже сотового телефона. На следующий день горожанке позвонил мужчина и сообщил, что он работает в ломбарде, и ему сдали сотовый телефон, который указан в объявлении. Для его выкупа необходимо перевести 10 тысяч рублей.

Получив деньги, мужчина перестал выходить на связь, сотовый телефон возвращён не был.

- Также распространённым является случай, когда в социальных сетях взламывают аккаунт и на стене размещают пост о помощи и реквизиты банковских счетов для перевода денежных средств, - рассказал оперуполномоченный ОСО УР УМВД России по Улан-Удэ Вадим Чимитов.

Так 7 января аккаунт одного из пользователей «Интаграма» взломали и разместили пост с текстом: «Срочно! Родители попали в аварию и необходима большая сумма денежных средств для проведения операции». Ниже указывались реквизиты банковской карты.

- Если вы где-либо увидели информацию о том, что вашим родственникам или друзьям необходимы деньги для решения каких-либо проблем, перезвоните и перепроверьте информацию. Следуйте также правилам безопасности при пользовании банковскими картами и счетами. Никогда и никому не сообщайте защитный код банковской карты, пароли подтверждения, которые поступают вам на телефон, иную информацию, касающуюся персональных данных карты, - добавил Вадим Чимитов.

Всего за 12 месяцев 209 года на территории Улан-Удэ зарегистрировано 551 преступление, предусмотренное статьёй «Кража, совершенная с банковского счета» (на 227 фактов больше, чем в 2018 году).



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