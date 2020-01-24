Во время проверок управление Роспотребнадзора выявило грубые санитарные нарушения в павильоне
Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил требования потребителя к павильону «Хан Денер», продающему некачественную шаурму, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Улан-удэнец подал в суд иск о взыскании компенсации морального время из-за заболевания острой кишечной инфекцией после употребления продукции в павильоне «Хан Денер», расположенном по улице Борсоева.
Во время проверок с 15 по 29 мая прошлого года управление Роспотребнадзора выявило грубые нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу для здоровья потребителей, возникновения массовых инфекционных заболеваний и отравлений. Деятельность предприятия была приостановлена сроком на 90 суток.
На заседании суда Роспотребнадзор дал заключение в суде в пользу потребителя в порядке ст. 47 ГПК РФ. По результатам рассмотрения материалов дела суд частично удовлетворил требования потребителя, и в его пользу присуждено 16 560 руб., из них 560 руб. - стоимость продукции, 16 000 руб. - компенсация причинённого морального вреда.
Решение суда не вступило в законную силу.
Улан-удэнец отсудил компенсацию после отравления шаурмой
Общество, Фото:
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