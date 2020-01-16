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В Иркутске культуристы поборются за кубок Байкала

В Иркутске культуристы поборются за кубок Байкала
Общество,  Фото:pixabay.com
В областном центре пройдёт открытый чемпионат региона по бодибилдингу и фитнесу

29 марта в Иркутске пройдут кубок Байкала и открытый чемпионат Иркутской области по бодибилдингу и фитнесу. Соревнования проводятся во дворце спорта «Труд». Первая часть – «Кубок Байкала» состоится с 11:00 до 14:00. Вторая часть – открытый чемпионат Иркутской области по бодибилдингу и фитнесу – с 15:00 до 18:00.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: девочки до 15 лет; юниоры и юниорки (с 18 до 23 лет); взрослые (старше 23 лет); «мастера» (женщины 35-40 лет и старше 40 лет, мужчины старше 40 лет). Спортсмены могут принять участие только в одной номинации.

Соревнования по бодибилдингу проводятся в категориях:
- Юниоры (с 18 до 23 лет) – абсолютная категория;
- Мастера – абсолютная категория;
- Мужчины – 75 кг, 85 кг, свыше 85 кг и в абсолютном первенстве.

Соревнования по классическому бодибилдингу проводятся в категориях:
- Женщины – абсолютная категория;
- Мужчины – 175 см, свыше 175 см и в абсолютном первенстве.

Соревнования по фитнесу проводятся в категориях:
- Девочки до 15 лет – абсолютная категория;
- Женщины – абсолютная категория.

Соревнования по бодифитнесу проводятся в абсолютном первенстве.

Соревнования по фитнес-бикини новички проводятся в категориях:
- Юниорки (с 18 до 20 лет) – абсолютная категория;
- Юниорки (с 21 до 23 лет) – абсолютная категория;
- Мастера (с 30 до 35 лет) – абсолютная категория;
- Мастера (с 36 до 40 лет) – абсолютная категория;
- Мастера (свыше 40 лет) – абсолютная категория;
- Женщины в категориях 160 см, 164 см, 168 см, 168+ см и в абсолютном первенстве.

Соревнования по фитнес-бикини проводятся в категориях:
- Юниорки (с 18 до 20 лет) – абсолютная категория;
- Юниорки (с 21 до 23 лет) – абсолютная категория;
- Мастера (с 30 до 35 лет) – абсолютная категория;
- Мастера (с 36 до 40 лет) – абсолютная категория;
- Мастера (свыше 40 лет) – абсолютная категория;
- Женщины в категориях 160 см, 164 см, 168 см, 168+ см и в абсолютном первенстве.

Соревнования по пляжному бодибилдингу (Men’s Physique) проводятся в категориях:
- Мужчины – 174 см, свыше 174 см и в абсолютном первенстве.

Соревнования по классик физик (Classic Physique) проводятся в абсолютном первенстве.

Соревнования по атлетическому бодибилдингу (Muscular Physique) проводятся у мужчин в абсолютной категории. Фит-модель у женщин – 166 см, свыше 166 см и в абсолютном первенстве. Велнес-фитнес у женщин – 166 см, свыше 166 см и в абсолютном первенстве.

По информации федерации бодибилдинга и фитнеса Иркутской области, победителей и призёров наградят кубками, медалями и дипломами.

Как сообщал «Байкал Daily», подобное соревнование пройдёт в Бурятии на две недели раньше. В Забайкальском крае открытый чемпионат по бодибилдингу состоится 21 марта.

Возрастное ограничение 6+
спорт Иркутск бодибилдинг Иркутская область чемпионат фитнес
 
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