В Бурятии пройдёт чемпионат по бодибилдингу

Соревнования состоятся в середине марта



15 марта в Улан-Удэ пройдёт открытый чемпионат Республики Бурятия по бодибилдингу.



Будут представлены номинации:

- Бодибилдинг;

- Классический бодибилдинг;

- Classic Physique;

- Men’s Physique;

- Бодифитнес;

- Wellness Fitness;

- Фитнес-бикини;

- Фитнес-бикини новички;

- Фитмодель.



По итогам выступления на чемпионате РБ и других весенних региональных соревнованиях этого года состоится окончательное формирование сборной республики для участия в кубке и первенстве России. Выступление спортсменов Бурятии на чемпионате республики – обязательно. Об этом сообщает федерация бодибилдинга республики.



Возрастное ограничение 6+

