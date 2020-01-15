Соревнования состоятся в середине марта
15 марта в Улан-Удэ пройдёт открытый чемпионат Республики Бурятия по бодибилдингу.
Будут представлены номинации:
- Бодибилдинг;
- Классический бодибилдинг;
- Classic Physique;
- Men’s Physique;
- Бодифитнес;
- Wellness Fitness;
- Фитнес-бикини;
- Фитнес-бикини новички;
- Фитмодель.
По итогам выступления на чемпионате РБ и других весенних региональных соревнованиях этого года состоится окончательное формирование сборной республики для участия в кубке и первенстве России. Выступление спортсменов Бурятии на чемпионате республики – обязательно. Об этом сообщает федерация бодибилдинга республики.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии пройдёт чемпионат по бодибилдингу
Общество, Фото:
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