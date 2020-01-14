Победу одержали Яна Енина и Александр Кондрашин
14 января, в заключительный день взрослого чемпионата России по стрельбе из пневматического оружия спортсмены из Бурятии Александр Кондрашин и Яна Енина выиграли в упражнении микс. Это олимпийская дисциплина.
В этот раз микс проходил в новом формате: классификация, полуфинал, финал.
Чемпионат России по стрельбе проходил в Ижевске с 6 января.
Александр Кондрашин и Яна Енина тренируются в РСШОР, их тренер Александр Степанов.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2019 года Кондрашин впервые завоевал медаль взрослого чемпионата России. Он входит в состав юниорской сборной страны, в его копилке медали Кубка мира, первенств Европы и мира.
Яна Енина также призёр первенства мира, победитель первенства Европы-2018. В тот год взяла серебро юношеских Олимпийских Игр в Аргентине. За это достижение Яна получила в Бурятии сертификат на жильё на сумму 2,2 миллиона.
Спортсмены из Бурятии стали чемпионами России по пулевой стрельбе
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Матушка подарила заключённым рождественские подарки
Также ему отправили бандероль
Крещенские купания горожанам организуют недалеко от Одигитриевского собора
Переход на них добровольный
За декабрь улан-удэнцы звонили в диспетчерскую службу по поводу теплоснабжения 467 раз
Должника чуть не объявили в розыск
«Выясним, кто из нас лучший в Байкальском регионе?», - пишет боец
Праздничные деревья послужат подстилкой и кормом для животных
Комитет по образованию прокомментировал ажиотаж, связанный с набором в новые детсады
Артист выступит 27 февраля в ФСК
Мальчики стали третьим и четвёртым детьми в семье
Николай Вербицкий выиграл путёвку на чемпионате ДФО
Горожане смогут увидеть уникальные документы из госархива Бурятии
Лучших по итогам 2019 года будут выбирать по 29 номинациям
На многих участках ещё продолжается становление льда