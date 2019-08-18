Александр Кондрашин завоевал уже немало наград на юниорском уровне
17-летний спортсмен из Бурятии Александр Кондрашин завоевал бронзовую медаль на проходящем в Казани чемпионате России по стрельбе из малокалиберного оружия. В олимпийском упражнении ПП-60 (пистолет пневматический, 10 метров, 60 выстрелов) в упорной борьбе Кондрашин стал третьим. Об этом «Байкал-Daily» сообщил тренер спортсмена Александр Степанов.
Медаль взрослого чемпионата России Александр Кондрашин завоевал впервые в своей спортивной карьере.
- В упражнении принимали участие 70 спортсменов, в том числе 8 мастеров спорта международного класса и 4 заслуженных мастера спорта, - уточнил Александр Степанов.
Кондрашин – член юниорской сборной России. Он уже завоевал немало медалей престижных турниров. В июле, к примеру, выиграл бронзовую медальКубка мира среди юниоров.
В 2018 году спортсмен выиграл первенство России, а затем стал лучшим на первенстве Европы. На первенстве мира улан-удэнец взял бронзовую медаль.
Известна ещё одна подопечная Александра Степанова Яна Енина. Сейчас ей 19 лет. В этом году она выиграла первенство Европы, а в 2018-м взяла серебро в личном первенстве в стрельбе из пневматического пистолета на юношеских Олимпийских Играх в Аргентине. За это достижение Яна получила в Бурятии сертификат на жильё на сумму 2,2 миллиона. Также в прошлом году спортсменка стала бронзовым призёром первенства мира.
В конце 2017 года Яна, тогда ещё школьница, одержала историческую победу, впервые победив на Кубке России среди взрослых, обойдя в финале серебряного призёра Олимпийских Игр в Рио Виталину Бацарашкину.
17-летний улан-удэнец впервые взял медаль взрослого чемпионата России по пулевой стрельбе
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Зал оснащён сразу 10 помостами для гиревиков, но заниматься в нём будут и другие спортсмены
Музыку для социального ролика «Сон о человеке» написал Лудуб Очиров
Накануне 50-летнего юбилея «Байкал-Daily» поинтересовался у директора Байкальского заповедника Василия Сутула – чем живёт особо охраняемая природная территория сегодня?
В фильме снимаются не профессиональные актёры, а воспитанники детских домов и реабилитационного центра
Учёные из Бурятии сняли необычное явление в монгольской пустыне на видео
Почти 202 миллиона рублей направлено из федерального бюджета на ежемесячную выплату семьям Бурятии, где родился первенец
В российско-монгольских учениях участвует почти тысяча военнослужащих из Бурятии
По данным Бурятского гидрометцентра 17 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни
Волонтёрам предстоит заниматься не только пожарами, но и просвещением
Конкурс выиграл уроженец Дульдургинского района
Решение о передаче хронометров коллекционер принял четыре года назад
В Советском районе сразу две долгожительницы отметили своё 90-летие
В Братское водохранилище выпустили 100 тысяч штук молоди ценной рыбы
Также прошёл конкурс на звание лучшего пасечника
По данным сводного рейтинга министерства культуры РФ у него самый большой охват населения