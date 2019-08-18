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17-летний улан-удэнец впервые взял медаль взрослого чемпионата России по пулевой стрельбе

17-летний улан-удэнец впервые взял медаль взрослого чемпионата России по пулевой стрельбе
Общество, 
Александр Кондрашин завоевал уже немало наград на юниорском уровне

17-летний спортсмен из Бурятии Александр Кондрашин завоевал бронзовую медаль на проходящем в Казани чемпионате России по стрельбе из малокалиберного оружия. В олимпийском упражнении ПП-60 (пистолет пневматический, 10 метров, 60 выстрелов) в упорной борьбе Кондрашин стал третьим. Об этом «Байкал-Daily» сообщил тренер спортсмена Александр Степанов.

Медаль взрослого чемпионата России Александр Кондрашин завоевал впервые в своей спортивной карьере.

- В упражнении принимали участие 70 спортсменов, в том числе 8 мастеров спорта международного класса и 4 заслуженных мастера спорта, - уточнил Александр Степанов.

Кондрашин – член юниорской сборной России. Он уже завоевал немало медалей престижных турниров. В июле, к примеру, выиграл бронзовую медальКубка мира среди юниоров.

В 2018 году спортсмен выиграл первенство России, а затем стал лучшим на первенстве Европы. На первенстве мира улан-удэнец взял бронзовую медаль.

Известна ещё одна подопечная Александра Степанова Яна Енина. Сейчас ей 19 лет. В этом году она выиграла первенство Европы, а в 2018-м взяла серебро в личном первенстве в стрельбе из пневматического пистолета на юношеских Олимпийских Играх в Аргентине. За это достижение Яна получила в Бурятии сертификат на жильё на сумму 2,2 миллиона. Также в прошлом году спортсменка стала бронзовым призёром первенства мира.

В конце 2017 года Яна, тогда ещё школьница, одержала историческую победу, впервые победив на Кубке России среди взрослых, обойдя в финале серебряного призёра Олимпийских Игр в Рио Виталину Бацарашкину.




спорт пулевая стрельба чемпионат России
 
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