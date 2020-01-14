 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Января

13 Января

Популярное

Первый фестиваль современной музыки пройдёт в Улан-Удэ

Первый фестиваль современной музыки пройдёт в Улан-Удэ
Общество,  Фото:pixabay.com
Состоится фестиваль в конце февраля

С 26 по 29 февраля в Улан-Удэ пройдёт первый фестиваль современной музыки UU.SOUND, а также музыкальный форум Colisium Baikal-Buryatia.

UU.SOUND – первый фестиваль в Улан-Удэ, сфокусированный на современной музыке и начинающих артистах из Бурятии, соседних регионов и других стран. Организатор фестиваля - Бурятская государственная филармония.

- В течение нескольких дней Улан-Удэ превратится в центр для любителей музыки и меломанов, где каждый сможет открыть для себя новую музыку. Фестиваль не ограничится определенным музыкальным стилем: будут выбраны артисты, чьё творчество волнует и вдохновляет слушателей. Фестиваль будет проходить в клубах города и ФСК, а также в лектории этно-маркета ZAM и филармонии, - сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.

Стартом для фестиваля UU.SOUND послужил грант посольства Великобритании на поддержку проектов с участием музыкантов из Великобритании в честь года британской музыки в России.

Новым проектом в Бурятии заинтересовался международный форум музыкальной индустрии Colisium, который проходит с 2007 года и собирает для обмена опытом всех участников музыкального рынка. Colisium представлен в 4 странах и 9 городах, и впервые форум будет проходить в Улан-Удэ в партнёрстве с фестивалем UU.SOUND.

На форуме соберутся активные участники музыкального сообщества: организаторы концертов и фестивалей, артисты и их менеджмент, представители билетных компаний, концертных площадок, театров, лейблов, звукозаписывающих студий.




фестиваль музыканты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии победителю турнира по hээр шаалган подарили валуха
В Бурятии победителю турнира по hээр шаалган подарили валуха
Общество, 14.01.2020
Турнир прошёл в селе в Селенгинском районе
Сотрудница ОМОН Бурятии выиграла чемпионат по лёгкой атлетике
Сотрудница ОМОН Бурятии выиграла чемпионат по лёгкой атлетике
Общество, 14.01.2020
Анна Фёдорова стала лучшей на дистанциях в 1500 и 3000 метров
Коллектив Бурятской таможни стали одним из лучших на Дальнем Востоке
Коллектив Бурятской таможни стали одним из лучших на Дальнем Востоке
Общество, 14.01.2020
Конкурс среди таможенников проходил в прошлом году
Первый фестиваль современной музыки пройдёт в Улан-Удэ
Первый фестиваль современной музыки пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 14.01.2020
Состоится фестиваль в конце февраля
Улан-удэнка «выбила» путёвку в детсад через суд
Улан-удэнка «выбила» путёвку в детсад через суд
Общество, 14.01.2020
Мэрию Улан-Удэ обязали устроить трёхлетнюю девочку в детский сад
В Улан-Удэ собирают батарейки на утилизацию
В Улан-Удэ собирают батарейки на утилизацию
Общество, 14.01.2020
Батарейки отправятся на переработку в Челябинск
Случаев гриппа в Бурятии пока не было
Случаев гриппа в Бурятии пока не было
Общество, 14.01.2020
В Бурятии от гриппа привито 533 тысячи человек
«Это капец!»: Запись в новые детсады Улан-Удэ вызвала ажиотаж
«Это капец!»: Запись в новые детсады Улан-Удэ вызвала ажиотаж
Общество, 14.01.2020
Родители с утра атаковали комитет по образованию. ВИДЕО
Житель Бурятии поразил соцсети тренировкой по разбиванию хребтовой кости
Житель Бурятии поразил соцсети тренировкой по разбиванию хребтовой кости
Общество, 14.01.2020
На видео мужчина ребром ладони совершает мощные удары по тяжёлым гирям
В Иркутске открылся новый детский сад
В Иркутске открылся новый детский сад
Общество, 14.01.2020
Его смогут посещать 350 малышей
В Бурятии температура опускалась до -43
В Бурятии температура опускалась до -43
Общество, 14.01.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 января по республике переменная облачность
Бурятские борцы стали призёрами турнира в Красноярске
Бурятские борцы стали призёрами турнира в Красноярске
Общество, 13.01.2020
Три медали завоевала женская сборная, две медали – у мужчин
Иркутская область проведёт первенство по биатлону
Иркутская область проведёт первенство по биатлону
Общество, 13.01.2020
Планируемое число участников индивидуальной гонки – 100 человек

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^