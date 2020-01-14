Состоится фестиваль в конце февраля
С 26 по 29 февраля в Улан-Удэ пройдёт первый фестиваль современной музыки UU.SOUND, а также музыкальный форум Colisium Baikal-Buryatia.
UU.SOUND – первый фестиваль в Улан-Удэ, сфокусированный на современной музыке и начинающих артистах из Бурятии, соседних регионов и других стран. Организатор фестиваля - Бурятская государственная филармония.
- В течение нескольких дней Улан-Удэ превратится в центр для любителей музыки и меломанов, где каждый сможет открыть для себя новую музыку. Фестиваль не ограничится определенным музыкальным стилем: будут выбраны артисты, чьё творчество волнует и вдохновляет слушателей. Фестиваль будет проходить в клубах города и ФСК, а также в лектории этно-маркета ZAM и филармонии, - сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.
Стартом для фестиваля UU.SOUND послужил грант посольства Великобритании на поддержку проектов с участием музыкантов из Великобритании в честь года британской музыки в России.
Новым проектом в Бурятии заинтересовался международный форум музыкальной индустрии Colisium, который проходит с 2007 года и собирает для обмена опытом всех участников музыкального рынка. Colisium представлен в 4 странах и 9 городах, и впервые форум будет проходить в Улан-Удэ в партнёрстве с фестивалем UU.SOUND.
На форуме соберутся активные участники музыкального сообщества: организаторы концертов и фестивалей, артисты и их менеджмент, представители билетных компаний, концертных площадок, театров, лейблов, звукозаписывающих студий.
Первый фестиваль современной музыки пройдёт в Улан-Удэ
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