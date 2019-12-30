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Улан-удэнцы стали призёрами фестиваля детского дзюдо

Улан-удэнцы стали призёрами фестиваля детского дзюдо
Общество,  Фото:пресс-служба ГДДЮТ г. Улан-Удэ
Они соревновались со юными спортсменами из Шелехова, Иркутска и Ангарска

28 декабря в городе Иркутск прошёл новогодний фестиваль детского дзюдо. Организаторами мероприятия выступило управление по физической культуре и спорту администрации города Иркутск.

В фестивале приняло участие 273 спортсмена из городов Улан-Удэ, Шелехова, Иркутска и Ангарска.

Среди участников из Бурятии от ГДДЮТ выступали воспитанники школы по дзюдо и самбо «Кодокан» под руководством тренера-педагога Дмитрия Никулина. По итогам выступлений они стали призёрами соревнований. Второе место занял Степан Брылёв. Третье место досталось Марии Цветковой. Об этом сообщает пресс-служба городского дворца детского (юношеского) творчества г. Улан-Удэ.
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