Улан-удэнцы стали призёрами фестиваля детского дзюдо

Они соревновались со юными спортсменами из Шелехова, Иркутска и Ангарска



28 декабря в городе Иркутск прошёл новогодний фестиваль детского дзюдо. Организаторами мероприятия выступило управление по физической культуре и спорту администрации города Иркутск.



В фестивале приняло участие 273 спортсмена из городов Улан-Удэ, Шелехова, Иркутска и Ангарска.



Среди участников из Бурятии от ГДДЮТ выступали воспитанники школы по дзюдо и самбо «Кодокан» под руководством тренера-педагога Дмитрия Никулина. По итогам выступлений они стали призёрами соревнований. Второе место занял Степан Брылёв. Третье место досталось Марии Цветковой. Об этом сообщает пресс-служба городского дворца детского (юношеского) творчества г. Улан-Удэ.

