В Бурятии сохраняется морозная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По данным Бурятского гидрометцентра, 30 декабря по республике сохранится морозная без осадков погода



Ветер восточный 4-9, местами до 13 м/с. Температура ночью 37-42, местами 29-34, по северным районам до 49, днём 25-30, местами 18-23, по северным районам до 35 мороза.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 36-38, днём 25-27 мороза.

