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В Бурятии сохраняется морозная погода

В Бурятии сохраняется морозная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 декабря по республике сохранится морозная без осадков погода

Ветер восточный 4-9, местами до 13 м/с. Температура ночью 37-42, местами 29-34, по северным районам до 49, днём 25-30, местами 18-23, по северным районам до 35 мороза.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 36-38, днём 25-27 мороза.
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