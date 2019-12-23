Бурятский фильм «Золото империи» выиграл субсидию в три млн

Три миллиона рублей будут направлены на доработку фильма



На прошлой неделе в Бурятии состоялся питчинг местных киноорганизаций. В презентации кинопроектов приняли участие три представителя киноиндустрии республики: кинокомпания AsiaFilms в лице Артёма Бурлова, который представил «Байкальские каникулы-3», Юрий Ботоев – «Золото империи», кинокомпания «Истоки» фильм Баира Уладаева «Зуhалан» («Летнее стойбище»). В результате жюри единогласно отдало предпочтение картине Юрия Ботоева «Золото империи», на доработку фильма будет выделено три млн рублей, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.



Экспертную комиссию представили: член Союза кинематографистов России, председатель оргкомитета Питчинга дебютантов, организатор совместного питчинга ВГИК и кинокомпании «Всемирные русские студии» (RWS), ведущий продюсер кинокомпании «Амедиа», шоураннер нескольких сериалов Олег Богатов, архитектор и скульптор, народный художник Республики Бурятия, академик Российской академии художеств Вячеслав Бухаев, журналист телекомпании Ариг Ус Ирина Эрмиль.



Критерии, по которым эксперты оценивали фильмы опирались на несколько пунктов: были ли фильмы конкурсантов популярны ранее, в соответствии с информацией ЕАИС – единой автоматизированной информационной системы, имеет ли съёмочная группа специалистов с профильным образованием, были ли фильмы кинокомпаний известны широкой публике ранее.



Конкурсанты презентовали фильмы, отвечали на вопросы. Экспертов же интересовало насколько картина актуальна и велика ли художественная ценность проекта, насколько сюжет оригинален и есть ли у фильма потенциал.



Члены жюри задавали и дополнительные вопросы: как создатели планируют собрать зрителей на просмотры будущей ленты? на какую аудиторию рассчитан фильм? На все вопросы благополучно ответил Юрий Ботоев.



Эксперт по сценарному делу, высокий профессионал своего дела Олег Богатов отметил, что фильм «Золото империи» - это лента, которая должна привлечь внимание зрителей.



- У нас была процедура питчинга и мы проанализировали представленные документы, мы провели достаточно серьёзную работу, выслушали наших конкурсантов, задали вопросы, обсудили. Все проекты сильные. Мы достаточно плотно пообщались с авторами, все достаточно убедительно выступили. Но, к сожалению, победитель должен быть один. Мы единогласно решили, что наиболее подготовленным и достойным субсидии – это фильм «Золото империи». Средства позволят завершить фильм, и конечно, повысят качество ленты, позволят выйти в широкий прокат и фильм увидят по всей стране. С другой стороны, нам важно, что в фильме учтена специфика республики, историческая тема весьма интересная, с другой стороны затронута тема предательства, выбора, честности, в то же время фильм должен зайти и на молодую аудиторию. Молодёжь любит приключенческий жанр. И, конечно, кассовые сборы, как говорит Мединский, важны в фильме. Фильм интересен еще и тем, что должен вызвать интерес к истории республики, да и к тому месту, где происходят события в фильме. В первую очередь мы руководствовались степенью проработки, в фильме многое, что совпало и создаёт впечатление, что фильм будет интересен зрителям. Были и другие критерии, связанные с технологией создания, - рассказал Олег Богатов.



- Фильм Юрия Ботоева мне показался наиболее интересным, так скажем, смотрибельным. Я думаю, что на этот фильм люди пойдут, так как тема интересная. Тема фильма «Золото империи» схожа с фильмом Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Я не большой эксперт в кино, но проголосовал за то, что вызовет интерес и понравится зрителям, так как и мне фильм интересен. Есть такие картины, которые задевают каждого, я думаю, что «Золото империи» такой фильм. Кстати, мне понравился фильм «Шарнохой, недавно посмотрел, есть над чем подумать, серьёзная лента. Жаль, что людей на киносеансе было не так много, - отметил Вячеслав Бухаев.



«Золото империи» (12+) - приключенческий экшн-фильм с элементами фантастики и мистики. Пятеро молодых людей находят карту захоронения остатков золота Колчака в тайге, недалеко от озера Байкал. Однако на пути к заветной цели их ожидают неожиданные встречи с трагическим прошлым, «изломы времени» и непредсказуемый финал… Действие картины происходит на Байкале и в тайге.



Главные роли исполнят актёры Русского драматического театра, такие как: Владимир Барташевич, заслуженная артистка Бурятии Алёна Байбородина-Левицкая, Анастасия Турушева, Дмитрий Тарбеев, Народный артист Бурятии Олег Петелин – все актёры Русского драмтеатра. А также артист балета в театре «Забава», журналист Игорь Озеров и другие.



Автор сценария, режиссёр и оператор – Юрий Ботоев. В фильме также прозвучат его авторские песни.



- Задумка фильма появилась осенью 2017 года, после успеха фильма «Головар». Тогда я встал на перепутье, что снимать: продолжение полюбившегося многим фильма или что-то новое? Новое победило в моих рассуждениях. Это немного другой жанр. Историческое, мистическое, фантастические кино. Местами драматическое, а где-то комедийное. Почти весь фильм снят на природе, на пейзажах Сибирского и Дальневосточного округов и в акваториях озера Байкал, - рассказал Юрий Ботоев.



Ориентировочно известно, что фильм выйдет в прокат в 2020 году. Предыдущий фильм Юрия Ботоева «Головар» вызвал многочисленные обсуждения и положительные отзывы в социальных сетях, фильм набрал более 10 млн просмотров в YouTube.

